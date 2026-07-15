Bajan a 284 los menores extremeños condenados en 2025 y descienden un 37,9% los sentenciados por delitos sexuales

Un total de 284 menores de 14 a 17 años fueron condenados en Extremadura por sentencia firme en 2025 por todo tipo de delitos cometidos (ese año o en anteriores), un 7,5 por ciento menos que en 2024.

Asimismo, en la región han bajado un 37,9 por ciento, hasta los 18, los sentenciados por delitos sexuales, según la Estadística de la Población Condenada Adulta y Menor de edad, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, en el año 2025 se inscribieron 284 menores condenados por sentencias firmes en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores en Extremadura.

La tasa de menores de 14 a 17 años condenados por cada 1.000 habitantes en el mismo rango de edad en Extremadura fue de 6,5 frente al 6,2 a nivel nacional. El 81,7% de los menores condenados fueron hombres y el 18,3% mujeres. Por edad, las edades de 16 y 15 años fueron las que más condenas sumaron. La mayoría de los menores condenados fueron de nacionalidad española (89,8%).

De igual modo, en 2025 se inscribieron 503 infracciones penales cometidas por menores en Extremadura, un 39,0% menos que en el año anterior (-1,1% a nivel nacional). En Extremadura se adoptaron un total de 467 medidas por los jueces, lo que supone una disminución del 0,8% respecto a las registradas en el año anterior (0,9% en España).

Por otra parte, en 2025 se registraron 18 condenados menores por delitos sexuales en Extremadura (584 en España), un 37,9% menos que en 2024 (a nivel nacional un 6,2%). Estos condenados cometieron 53 delitos de esa naturaleza, un 68,6% menos que el anterior año (en España 841, aumenta un 1,9 por ciento).