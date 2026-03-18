Los arroceros extremeños convocan una protesta este viernes en Badajoz para alertar de la "crítica situación" del sector

Las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura, La Unión de Extremadura, Apag Extremadura Asaja, Asaja Cáceres, así como las entidades de la Plataforma del sector arrocero extremeño, Agryga, Aseprex y la Asociación de Agricultores de Don Benito han convocado una protesta del sector arrocero para este viernes, 20 de marzo, frente a la Delegación del Gobierno de Extremadura en Badajoz para denunciar la "crítica situación" que atraviesa.

En concreto, los convocantes coinciden en la necesidad de hacer un frente común para defender el cultivo del arroz extremeño porque está "al límite de la desaparición" debido a las importaciones masivas de terceros países y los bajos precios.

"La Unión Europea sigue manteniendo acuerdos comerciales con terceros países, como Camboya y Myanmar, sin ningún tipo de control y sin tener en cuenta a los productores de arroz", señalan estas organizaciones en una nota de prensa conjunta.

Según apuntan, más del 60 por ciento del arroz extremeño de la campaña de 2025 está paralizado en cooperativas y almacenes "sin ningún tipo de salida" porque los agricultores de la región no pueden competir con los bajos precios del arroz que llega de fuera.

Ante esta situación, "si las administraciones quieren de verdad garantizar la seguridad alimentaria, deberían proteger a un sector tan importante como es el del arroz", han demandado este martes las organizaciones en una rueda de prensa en Mérida.

Los productores extremeños reclaman respuestas a todas las administraciones, Junta de Extremadura, Ministerio de Agricultura y Unión Europea, ante la "difícil situación" que vive el sector y avanzan que, si ese apoyo no llega, los agricultores abandonarán este cultivo del que viven miles de familias de la región que, además, ayudan a mantener la vida en el rural.

En concreto, el conjunto del sector arrocero extremeño reclama cláusulas de salvaguardia efectivas, un etiquetado claro que ayude al consumidor a identificar el origen de arroz que compra y que se cumpla el principio de reciprocidad.

Por eso, el sector arrocero extremeño protestará este viernes, 20 de marzo, desde las 11,00 horas, frente a la Delegación del Gobierno de Extremadura en Badajoz y hacen un llamamiento agricultores y consumidores para que apoyen el acto de protesta.