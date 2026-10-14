La Archidiócesis de Mérida-Badajoz cuenta con 34 misioneros repartidos en 14 países

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz colabora con las misiones y en la actualidad cuenta con 34 misioneros que están anunciando el Evangelio y ayudando a los más desfavorecidos en 14 países en cuatro continentes, entre África, Asia, América y Europa.

También gracias a la generosidad de las personas en la diócesis, mediante lo cual el pasado 2025 se recaudaron 151.565,12 euros para el Domund (Domingo Mundial de las Misiones) que celebra el próximo día 18 sus 100 años bajo el lema 'Uno en Cristo, unidos en la misión'.

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación de esta jornada en el Arzobispado de Mérida-Badajoz, en la que se ha detallado que, de los 34 misioneros, 24 son consagrados, siete sacerdotes religiosos, dos sacerdotes diocesanos y un laico. Respecto a los 14 países citados, se trata de Argelia, Argentina, Brasil, Chad, Chile, República Democrática del Congo, Ecuador, Filipinas, Francia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, México, Perú y Uruguay.

La jornada del Domund en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha sido presentada por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, acompañado del delegado episcopal para la Cooperación Misionera, Federico Gragera, y el misionero claretiano Santiago Cerrato, quien ha relatado su experiencia.

José Rodríguez Carballo ha explicado en su intervención que esta jornada del Domund 2026 lleva espiritualmente, y también materialmente, a esos territorios de misión donde hay "muchos" hermanos de todo el mundo entre sacerdotes, religiosos, consagrados o laicos "que merecen nuestro aplauso y también merecen nuestra ayuda", tras lo que ha destacado que el próximo 18 de octubre se celebra el Día Mundial de las Misiones, establecido por el Papa Pio XI y que este año cumple cien años.