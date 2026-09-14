MOVILIZACIÓN

APAG Extremadura ASAJA inicia este lunes una acampada frente a la sede de Presidencia de La Junta en Mérida

Lo hacen para reclamar al gobierno regional el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el sector del cereal de invierno.

Redacción

Extremadura |

APAG Extremadura ASAJA inicia este lunes una acampada frente a la sede de Presidencia de La Junta en Mérida
APAG Extremadura ASAJA inicia este lunes una acampada frente a la sede de Presidencia de La Junta en Mérida | APAG Extremadura ASAJA

La organización agraria Apag Extremadura Asaja iniciará desde hoy lunes, y hasta el 30 de septiembre una acampada frente a la sede de Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida. Lo harán para reclamar al gobierno regional el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el sector del cereal de invierno.

La organización agraria continuará con esta acción reivindicativa trasladando a la Administración regional los compromisos que considera "incumplidos" por parte de la presidenta de la Junta, María Guardiola.

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