APAG Extremadura Asaja exige costes de producción actualizados para el aceite de oliva y medidas contra la especulación

La organización agraria APAG Extremadura ASAJA ha reclamado a las administraciones nacional y regional medidas para frenar la "especulación" en torno al aceite de oliva así como que se oficialicen los costes de producción actualizados que permitan garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

El presidente de la entidad, Juan Metidieri, ha explicado que el sector atraviesa una "situación artificial" que perjudica a los productores ante el "fuerte estrés hídrico" de estas fechas, provocado por las olas de calor, una situación en la que las "plantas se resienten".

Además, ha asegurado que, si la situación continúa igual durante el mes de septiembre, "la reducción de la cosecha está prácticamente garantizada sobre aquellas estimaciones o previsiones que se puedan realizar", dado que el olivar tradicional "está muy afectado".

En esta línea, ha indicado que los datos publicados durante el mes de julio por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han reflejado una producción final de 1.300.800 toneladas, con unas salidas anuales de 1.167.000, lo que sitúa el stock en 329.000 toneladas de aceite.

A su vez, las salidas del mes de julio se sitúan en 114.000 toneladas entre importaciones y exportaciones destinadas al consumo, unos datos que, según ha añadido Metidieri, son "muy favorables para que continúe en una muy buena línea el precio del aceite de oliva".

Por ello, ha considerado que, de continuar esta línea de ventas, "será muy favorable" que se consuma toda la producción de este año y se recurra al "estocaje de la campaña anterior", ya que, ante esta situación de mercado, no existe "ninguna justificación para no subir los precios, salvo, como se viene denunciando, la especulación".

En concreto, ha subrayado que los precios actuales del mercado "no cubren los costes de producción", que, según un estudio publicado en 2023 por la Junta de Andalucía, se sitúan en torno a los 5 euros por kilo de aceite, sin contemplar "las distintas subidas registradas desde entonces en los costes de insumos" como el gasóleo, los fertilizantes, los fitosanitarios, la maquinaria o el hierro.

Metidieri ha explicado que, ante la actual situación del mercado y siempre que las importaciones procedentes de Túnez y Marruecos no lo impidan, las "tensiones que pueda haber a partir de ahora en el aceite o en el precio del aceite de oliva deberían de ser al alza si no existe ningún tipo de especulación".

Por otro lado, Metidieri ha pedido a la Consejería de Agricultura y Ganadería de Extremadura que cuando se inicien las recolecciones en el olivar tradicional, intensivo o superintensivo "no se prohíba ningún tipo de recolección nocturna, como se viene realizando en años anteriores".

Por último, APAG Extremadura ASAJA ha mostrado su apoyo a los agricultores de Jarandilla de la Vera afectados por la rotura de la balsa, cuyos cultivos de tabaco y pimentón "se están secando ante la falta de agua y disponibilidad" en la infraestructura, mientras que, según ha evidenciado, que desde la Administración regional "no se está haciendo nada ante la situación".