Apag Extremadura Asaja apunta que el olivar "acusa de forma evidente el estrés hídrico" por las olas de calor

La organización agraria APAG Extremadura ASAJA ha hecho un llamamiento a la cautela a la hora de valorar la próxima campaña del aceite de oliva, ya que tras dos olas de calor, el olivar tradicional "acusa ya de forma evidente el estrés hídrico derivado de las elevadas temperaturas".

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción nacional de aceite de oliva se sitúa en 1.298.502 toneladas, mientras que las salidas al mercado durante el mes de junio alcanzaron las 120.720 toneladas, lo que "mantiene una evolución positiva de la comercialización", que en los nueve primeros meses de campaña registró un volumen de ventas de 1.107.410 toneladas.

Ante estos datos, APAG Extremadura Asaja apunta que "de mantenerse este ritmo de comercialización, el enlace entre campañas podría situarse en un mínimo histórico".

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, señala que al olivo "todavía le quedan muchas noches al sereno", ya que "aún queda por delante todo el verano, el periodo más complicado para el cultivo y cuando más sufre el árbol".

Por este motivo, ha pedido "cautela y no ver la próxima campaña con excesivo optimismo, porque lo peor todavía puede estar por venir", ha apuntado Metidieri, quien ha recordado que la campaña pasada ya estuvo marcada por previsiones de producción muy superiores a las que finalmente se alcanzaron.

De hecho, destaca APAG Extremadura Asaja en nota de prensa que la producción nacional "no llegó a las 1.300.000 toneladas de aceite", lo que a su juicio "demuestra que el olivo es un cultivo estrechamente ligado a las condiciones meteorológicas y cuya evolución puede cambiar considerablemente hasta el momento de la recolección".

Por todo ello, APAG Extremadura ASAJA considera necesario "actuar con prudencia y esperar a la evolución del verano antes de realizar estimaciones sobre la próxima campaña", ya que serán las condiciones climatológicas de los próximos meses las que determinen el verdadero potencial productivo del olivar.