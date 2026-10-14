El anteproyecto de Presupuestos de 2027 destina 181,7 millones de euros a los programas de colaboración con los municipios

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha presidido este martes el Consejo de Política Local de Extremadura (COPLE), celebrado de manera telemática, en el que se han abordado con las administraciones locales las principales líneas de financiación municipal recogidas en el anteproyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2027.

El anteproyecto contempla una dotación de 181,7 millones de euros de la Junta de Extremadura para los Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM), destinados a financiar actuaciones y servicios de los 410 ayuntamientos y entidades locales menores en ámbitos como el empleo, la atención a la dependencia y las políticas sociales. Esta cantidad supone un incremento de 36,1 millones de euros respecto al presupuesto de 2026.

Los Programas de Colaboración Económica Municipal mantienen para 2027 un total de 14 líneas de actuación, con una dotación conjunta de 181.710.075 euros. Diez de ellos presentan incrementos respecto al ejercicio anterior.

MAYORES Y DEPENDIENTES

Entre las partidas que registran mayores incrementos destacan las destinadas a la atención de las personas mayores y dependientes. El programa de servicios residenciales, centros de día y centros de noche para mayores dependientes contará con 59.213.500 euros (+18.040.300 euros; +43,8 % respecto a 2026).

Por su parte, el programa de ayuda a domicilio para personas dependientes dispondrá de 19.717.410 euros (+12.717.410 euros; +181,7 %).

Los servicios de proximidad y atención a la soledad de las personas mayores contarán con 7.007.652 euros (+3.458.905 euros; +97,5 %). Asimismo, el programa de servicios de atención residencial dispondrá de 4.512.030 euros (+212.030 euros; +4,9 %).

En conjunto, los cuatro programas vinculados a la dependencia alcanzan los 90.450.592 euros en el anteproyecto de Presupuestos para 2027 (+61,5 % respecto a 2026).

EMPLEO

En materia de empleo, el programa de colaboración económica municipal contará con 53.064.000 euros (+1.000.000 de euros; +1,9 %). A esta cantidad se suman los 7 millones destinados al programa de Orientación y Prospección para el Desarrollo Local (+6.276 euros; +0,1 %) y 1,2 millones del programa de Fomento del Empleo para la Práctica Profesional (sin variación).

En el ámbito de la promoción social, el anteproyecto contempla una dotación conjunta de 25.350.203 euros. Entre sus partidas figuran 5 millones de euros para suministros mínimos vitales (sin variación), 5.334.000 euros para ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias (sin variación) y 9.168.170 euros para conciliación y corresponsabilidad (sin variación).

El programa de respiro familiar contará con 2 millones de euros (+500.000 euros; +33,3 %). Por su parte, el programa de atención a las familias dispondrá de 3.848.033 euros (+143.209 euros; +3,9 %).

En cuanto al programa de escuelas infantiles de cero a tres años, mantiene una dotación de 3.396.000 euros (sin variación), mientras que el destinado a la promoción turística de Extremadura contará con 1.249.280 euros (+21.600 euros; +1,8 %).

Además, el anteproyecto incluye ayudas para situaciones de emergencia, con un millón de euros, y una nueva línea de ayudas para equipamientos y mejora de edificios de titularidad municipal, con otra dotación de un millón de euros para 2027.