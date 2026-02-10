Los alquileres suben en enero en Extremadura un 26,87% respecto a hace un año

La vivienda en alquiler ha experimentado en enero en Extremadura un encarecimiento del 26,87% en comparación con enero de 2025, mientras que respecto a diciembre la subida es del 0,15%, la más contenida de todo el país, según datos de pisos.com.

Con estas subidas, en la comunidad autónoma extremeña el precio del alquiler se sitúa al arranque del año en 6,80 euros el metro cuadrado (euros/m2), la segunda más económica de todo el país, solo por delante de La Rioja (6,35 euros/m2).

En lo que respecta a las capitales provinciales, en el caso de Badajoz (0,54%) creció en el último mes, mientras que Cáceres (-0,08%) apenas se recortó. En la comparativa interanual, Badajoz (1,01%) arrojó el quinto menor ascenso nacional, mientras que Cáceres (-3,33%) ocupó un lugar intermedio en la tabla general de descensos.

En el apartado de precios, Badajoz (8,06 euro/m2) fue la undécima capital española más barata en enero de 2026, y Cáceres (7,95 euro/mes) fue la octava.