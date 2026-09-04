CALOR

Alerta Naranja por calor este viernes en La Siberia, Villuercas-Montánchez, Valles del Tajo y Alagón y norte cacereño, amarilla en el resto

Estará activa entre las 13:00 y las 21:00 horas de mañana viernes, 4 de septiembre.

Redacción

Extremadura |

Alerta Naranja por calor este viernes en La Siberia, Villuercas-Montánchez, Valles del Tajo y Alagón y norte cacereño, amarilla en el resto
Alerta Naranja por calor este viernes en La Siberia, Villuercas-Montánchez, Valles del Tajo y Alagón y norte cacereño, amarilla en el resto | AEMET

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta naranja por altas temperaturas en varias comarcas de Extremadura, entre las 13:00 y las 21:00 horas de mañana viernes, 4 de septiembre.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados centígrados en la Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz, y en las comarcas del Tajo y el Alagón, en la de Cáceres.

Además, en las comarcas del norte de Cáceres, Villuercas y Montánchez los termómetros pueden llegar hasta los 39 grados centígrados.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid