Albertucho encabeza el cartel del Festival Centenerarock, que se celebra en Aldeacentenera el 31 de julio y 1 de agosto

El artista sevillano Albertucho encabeza el cartel del Festival Centenerarock, que está formado por diez bandas y cuatro cantautores que actuarán los días 31 de julio y 1 de agosto en Aldeacentenera (Cáceres) con entrada totalmente gratuita.

En dicho cartel destacan grupos como Dura Calá, Penadas por la Ley, Oktopussy, Edu 'El Podenco' y La Rehala, Las Moskas Retrompeteras, Raúl Cabra & la Sukyband, Bellotaris Fallecidos, Sukena y Trikinosis Mental de estilos s como el rock, el punk, el mestizaje, el ska y la música de autor, ha informado el festival en nota de prensa.

Como complemento a los conciertos, el sábado se celebrará la sexta edición del Certamen de Cantautores 'Puño y Letra - Pepe Extremadura', que contará con las actuaciones de Rodrigo Mercado, Javi Fernández Robles, Meri Cantarina y Ramón Bueno.

La programación se completará con la sesión del DJ Picher Kaos, la ya tradicional actuación de la batucada Santuka de Fuego en dos pases, un espectáculo con tela y aro aéreo a cargo de Aeria Trois y el espectáculo de Circonchita, que volverán a llenar de animación las calles y espacios del municipio durante todo el fin de semana.

El recinto contará además con el II Mercado Artesanal, una amplia zona de foodtrucks, espacio de acampada libre y zona habilitada para autocaravanas, lo que facilita la estancia de los asistentes que se desplacen desde distintos puntos de Extremadura y del resto del país.

Asimismo, la piscina municipal permanecerá abierta durante el fin de semana para ofrecer un espacio de descanso y refresco en plena época estival.

Otra novedad de esta edición es la ampliación de la programación del Centenerarock más allá del fin de semana, con una semana cultural que arrancará varios días antes de los conciertos.

El programa incluirá un concierto tributo a Los Ronaldos, un ronqueo tradicional del atún, una velada de poesía y música en directo, una exhibición de cetrería y la inauguración de una exposición fotográfica dedicada a las aves de la naturaleza extremeña.

Todas las actividades serán gratuitas y estarán organizadas por la Asociación Cultural Centenerarock, con la colaboración del Ayuntamiento de Aldeacentenera, la Diputación de Cáceres, la Federación Extremeña de Festivales Autogestionados (FEFA) y entidades colaboradoras.