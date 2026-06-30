Agricultura respalda el acuerdo de Ibertabaco y Deltafina para la comercialización del tabaco producido en Extremadura en 2027-2029

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha participado este lunes en la firma de un acuerdo plurianual entre las industrias Ibertabaco y Deltafina para la comercialización del tabaco que se produzca en la región los próximos tres años, a razón de 3,3 millones de kilos al año.

Este convenio lleva produciéndose desde el año 2011, cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura y ha permitido distribuir desde entonces más de 55 millones de kilos de tabaco de las variedades Virginia y Burley.

El tabaco es un cultivo "estratégico" para Extremadura, ha subrayado el consejero, al tiempo que ha apuntado que "nos enfrentamos a fuertes retos como la reforma de la PAC para el periodo 2028-2034", en la que habrá "menos ayudas y más exigencias medioambientales".

Por ello, ha declarado que, ante esa realidad, acuerdos, como el firmado este lunes, son "muy importantes" porque tratan de dar "estabilidad y confianza" al sector tabaquero extremeño. La mejor respuesta es anticiparse e invertir en conocimiento, innovación y sostenibilidad.

El tabaco en la región es un sello de calidad que genera riqueza, empleo y oportunidades en las zonas rurales y en ese sentido, Juan José García ha asegurado que este acuerdo permite a los productores planificar su actividad con mayor certidumbre y ofrece oportunidades a los jóvenes agricultores que desean incorporase al sector "en un momento en el que uno de los grandes desafíos de nuestro campo es el relevo generacional".

También ha recordado que Extremadura produce el 99% del tabaco que se cultiva en España, es un "referente", y detrás de ese liderazgo hay agricultores, cooperativas, empresas y trabajadores que han sabido adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y exigente.

El convenio ha sido rubricado por el vicepresidente de Ibertabaco, Rubén Dillana, y la representante de Deltafina, Vita Valentina.