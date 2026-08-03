El 39 Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo celebrará su gala inaugural este martes en Villafranca

El 39 Festival Folklórico Internacional de los Pueblos del Mundo de Extremadura celebrará su gala inaugural este martes, 4 de agosto, en la localidad pacense de Villafranca de los Barros.

La gala comenzará a las 22,00 horas en el Auditorio-Plaza de Toros de esta localidad pacense, en lo que "un gran espectáculo cultural con música, desfiles, danzas tradicionales y muestras de los trajes típicos de los grupos internacionales y locales invitados".

En esta ocasión, se subirán al escenario nueve grupos folklóricos de un total de ocho países procedentes, el Conjunto Folklórico 'Ktf Radha Sarisha' de Indonesia; la Corporación Folklórica 'Yemaya', de Colombia; el Ballet Folklórico 'Alma chilena', de Chile, y el Ballet Folklórico del Instituto Tecnológico de Celaya y Conjunto Sonlince, de México, o el Conjunto Folklórico Nacional 'Etnos', de Macedonia del Norte.

También actuarán en esta gala el Conjunto Folklórico Nacional 'Ukili Ybyrai Akmola', de Kazajistán; la Banda 'Renacer', de Chile; el Grupo Folklórico 'African Tumbas', de Kenia, y el Grupo folklórico Moncovil, de Villafranca de los Barros.

Así, según avanza el ayuntamiento de la localidad, la Gala Inaugural comenzará con una ceremonia de bienvenida marcada por el desfile de las ocho agrupaciones internacionales invitadas, y tras la primera actuación, protagonizada por la Asociación cultural y folklórica Moncovil, irán ofreciendo cada una de las formaciones internacionales las danzas, instrumentos y ritos ancestrales de cada uno de sus países.

También tendrá lugar la Interpretación musical conjunta del Himno del Festival Folklórico Internacional de los Pueblos del Mundo de Extremadura, que "simboliza la unión de las culturas a través del folclore", cuya entrada es gratuita.

Cabe destacar que el 39 Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo se celebra del 31 de julio al 15 de agosto, organizado por la Federación Extremeña de Folklore.