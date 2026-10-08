Unos 170 alumnos del IESO de Tiétar reciben formación telemática debido a las incidencias por las lluvias

Unos 170 alumnos del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) Gabriel García Márquez de Tiétar (Cáceres) están recibiendo las clases de forma telemática debido a las incidencias que han provocado las lluvias caídas en los últimos días, que han inundado la planta superior del edificio y ha hecho imposible que las clases se realicen de forma presencial hasta que se arregle la cubierta del inmueble.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha indicado que este pasado lunes no se pudo desarrollar la actividad académica y, aunque el martes los alumnos regresaron a clase, volvió a llover y las condiciones de las aulas impidieron el desarrollo normal de la jornada, por lo que se ha decidido que se ofrezca formación telemática y los alumnos permanezcan en sus casas hasta que se pueda solucionar el problema.

Valencia ha indicado en declaraciones a los medios este miércoles en Cáceres, que "muchos padres decidieron llevarse a los niños a casa" y en coordinación desde la Delegación Provincial de Educación en Cáceres con el equipo directivo se decidió que "lo mejor era irnos a enseñanza telemática, a garantizar lógicamente la enseñanza, pero desde nuestras casas".

"El centro está haciendo un esfuerzo ímprobo y yo quiero agradecer al equipo directivo el esfuerzo que está haciendo, porque ha contratado incluso refuerzo de limpieza para que el centro esté cuanto antes", ha indicado.

Según las últimas noticias "ya no hay goteras" pero "el problema es que hay una balsa importante de agua en la cubierta y que están trabajando", por lo que se espera que si no vuelve a llover "se pueda limpiar cuanto antes" y que "las clases se puedan reanudar el martes o el miércoles".

"De momento, estarán de manera telemática, o sea que las clases están garantizadas y todo está controlado", ha incidido la responsable regional, que ha avanzado que el "compromiso" de la empresa que está realizando los trabajos en la cubierta del edificio es que el martes esté sellada y terminada la obra.

"Hay total coordinación entre el equipo directivo y nuestro delegado provincial de educación, está continuamente hablando... y trabajando para que lo primero se solucione y las clases se puedan reanudar presencialmente cuanto antes y lo segundo para que no vuelva a pasar con el sellado de la cubierta que sí que es cierto que deber estar ya hecho pero por problemas y retrasos de la empresa no ha podido ser", ha incidido la consejera.

Valencia ha recalcado que las clases se están impartiendo con "total tranquilidad" ya que los docentes están trabajando desde los centros y los alumnos desde sus casas "recibiendo sus enseñanzas y sin ningún problema". "La pandemia, si algo bueno nos trajo, es aprender a trabajar de esta forma y en situaciones como las de ahora se usa ese recurso", ha añadido.

Además del instituto de Tiétar otro colegio de Valdecaballeros (Badajoz) también había sufrido algunos daños por las lluvias del domingo debido a obras de eficiencia energética que se estaban desarrollando, pero no ha sido necesario suspender las clases.

"También aquí agradezco la labor de los alcaldes que nos están ayudando, las clases que no se podían usar, los alumnos que no tenían sitio físico para estar dentro del colegio, se desplazaron a la biblioteca municipal y no ha habido ningún problema".

No obstante, ante la posibilidad de que siga lloviendo las dos delegaciones provinciales están revisando los centros educativos en los que se están realizando obras que pudieran verse afectadas. "De momento el único sitio ahora mismo más afectado ha sido el de Tiétar. Lo demás todo normalidad", ha concluido la consejera, que ha realizado estas declaraciones en su visita al IES Al-Qázeres de la capital cacereña.