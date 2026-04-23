El 112 Extremadura activa este jueves la alerta amarilla por lluvias y tormentas en diversas zonas de la región

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este jueves, 23 de abril, desde las 20:00 hasta las 23:59 horas, la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el norte de Cáceres, en las comarcas del Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres; y amplía también por tormentas a La Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz. En ambas provincias con un índice de probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la precipitación acumulada en estas zonas podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, podrán ir acompañadas de chubascos fuertes o localmente muy fuertes.

El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariados de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad. Y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.