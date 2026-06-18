Detenido el supuesto autor del apuñalamiento en Mérida este pasado lunes

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que ha sido detenido el supuesto autor del apuñalamiento ocurrido en Mérida en la tarde del pasado lunes, 15 de junio. Asimismo, ha indicado que el herido "está fuera de peligro y saldrá próximamente del hospital".

Quintana ha señalado que la detención se ha producido en Mérida y "probablemente" pase a disposición judicial mañana viernes. "Dije desde el primer momento en el que ocurrió este hecho que la detención iba a ser inminente, y así ha sido", ha recalcado el delegado del Gobierno este jueves en Cáceres antes de participar en unas jornadas organizadas por Instituciones Penitenciarias (IIPP).

"En muy pocas horas hemos conseguido detener al autor. Yo creo que es una muestra más de la efectividad que tiene nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha resaltado, al tiempo que ha recordado que la semana pasada se detuvo en pocos días al presunto autor del joven encontrado muerto en el barrio de Suerte de Saavedra. "Yo creo que más fácil y más eficaz y más rápidamente no se pueden hacer las cosas", ha espetado.

Así, ha señalado que tras el apuñalamiento se puso en marcha una investigación y se identificó al autor "muy pronto", por lo que ha valorado la "efectividad y la profesionalidad" de los cuerpos policiales, producto de las investigaciones, ya que en este tipo de delitos "no cabe prevención ninguna" porque "son delitos absolutamente inesperados".

"Pero yo creo que lo que tenemos que poner en valor es la rápida respuesta, en este caso, en los dos casos (el de Mérida y el de Badajoz), de la Policía Nacional", ha concluido.