El Ayuntamiento culmina la puesta en valor de los restos arqueológicos de la Ciudad de la Infancia con una pasarela accesible para su visita

El Ayuntamiento de Mérida ha inaugurado esta mañana la actuación de adecuación e integración de los restos arqueológicos localizados en la Ciudad de la Infancia, una intervención que completa este gran espacio de ocio familiar y que permite compatibilizar la conservación del patrimonio con su difusión a través de un recorrido completamente accesible.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por el director del Consorcio de la Ciudad Monumental, Félix Palma, ha destacado que esta era "la parte de la Ciudad de la Infancia que quedaba pendiente de finalizar", tras el hallazgo de importantes restos arqueológicos durante las excavaciones previas a la construcción del recinto.

La actuación ha supuesto una inversión de 215.000 euros y ha consistido en la construcción de una plataforma de observación de cerca de 200 metros cuadrados, completamente accesible, realizada mediante estructura metálica y acabada con madera sintética antideslizante.

Como elemento principal se ha construido una pasarela cubierta de unos 90 metros cuadrados, diseñada para garantizar la conservación y contemplación del mosaico romano descubierto en el yacimiento. La cubierta está formada por vigas de gran longitud que reducen al mínimo el número de pilares, favoreciendo una visión abierta del conjunto arqueológico, y se remata con un cerramiento de metacrilato de alta resistencia.

Todo el recorrido dispone de iluminación LED continua integrada en la parte inferior de la pasarela y de luminarias situadas bajo las vigas de la cubierta, creando una iluminación uniforme, sin deslumbramientos y con una elevada calidez lumínica que realza el conjunto arqueológico.

Durante la inauguración, Rodríguez Osuna ha explicado que el objetivo ha sido "integrar los restos arqueológicos y ponerlos en valor dentro de la propia Ciudad de la Infancia", permitiendo que quienes visiten este espacio conozcan también la historia de Mérida.

El alcalde ha señalado que la pasarela cuenta con señalización y paneles interpretativos para que "los niños y las niñas que vienen a la Ciudad de la Infancia puedan comprender la historia y la importancia de este recinto", al tiempo que permite contemplar las distintas dependencias de una domus romana y el mosaico descubierto durante las excavaciones.

Rodríguez Osuna ha recordado que esta actuación se enmarca en la apuesta municipal por la recuperación del patrimonio histórico. "En lo que va de legislatura ya superamos los 2 millones de euros en intervenciones arqueológicas, no solo destinadas a las excavaciones, sino también a la puesta en valor de los restos para que puedan ser disfrutados por la ciudadanía", ha destacado.

Asimismo, ha invitado a emeritenses y visitantes a conocer este nuevo espacio patrimonial. "Quienes vengan a disfrutar de la Ciudad de la Infancia podrán hacerlo también de la riqueza arqueológica que alberga este recinto, convirtiendo un espacio pensado para las familias en un lugar donde también se aprende y se conoce la historia de Mérida", ha afirmado.

Por su parte, el director del Consorcio de la Ciudad Monumental, Félix Palma, ha explicado que las excavaciones realizadas tras la demolición del antiguo cuartel Hernán Cortés permitieron documentar prácticamente la totalidad del solar, localizando restos pertenecientes a distintas épocas históricas.

Entre ellos aparecieron calzadas, viviendas romanas, un mausoleo, áreas funerarias, un amplio cementerio islámico y estructuras de época moderna y contemporánea. De todo ese conjunto, se optó por conservar e integrar una parte de una vivienda romana junto a una calle y un mosaico bicromo decorado con motivos marinos.

Según ha explicado Palma, este mosaico "es muy característico de espacios termales y nos habla de la existencia de unos baños dentro de la vivienda", por lo que constituía el elemento más representativo para acercar la riqueza arqueológica del lugar a vecinos y visitantes.

El director del Consorcio ha destacado además el trabajo conjunto desarrollado con el Ayuntamiento para integrar los restos en el proyecto de la Ciudad de la Infancia y dotarlos de paneles interpretativos que explican la evolución histórica del enclave y facilitan su comprensión de una forma accesible.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Mérida continúa incorporando nuevos espacios patrimoniales al recorrido urbano de la ciudad, demostrando que la conservación del legado arqueológico puede convivir con nuevos usos ciudadanos y convertirse en un elemento más de disfrute, conocimiento e identidad para emeritenses y visitantes.