El agua potable de Mérida es una de las mejores de Extremadura según los últimos análisis

La puesta en marcha de las nuevas tecnologías de tratamiento instaladas en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) han repercutido positivamente en la calidad del agua de consumo en la ciudad. El último análisis completo realizado a la salida de la ETAP refleja parámetros de excelencia, destacando una suma de trihalometanos de 64 microgramos por litro, por debajo del límite legal de 100 microgramos por litro. El Carbono Orgánico Total (TOC) se sitúa en 4,85 mg/l, por debajo del valor de referencia de 5 mg/l. Los análisis microbiológicos confirman además la ausencia de microorganismos indicadores.

Estas mejoras repercuten directamente en aspectos que los ciudadanos perciben en su día a día, como el olor y el sabor del agua, especialmente durante los episodios de mayores temperaturas.

La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), que ha contado con una inversión municipal de 750.000 euros, ha supuesto una de las inversiones más relevantes realizadas en los últimos años en materia hidráulica y que refuerza el compromiso municipal con la calidad del agua que llega diariamente a los hogares emeritenses.

La actuación responde a los nuevos retos que plantea la normativa vigente y a la necesidad de seguir mejorando la calidad del agua de consumo, especialmente durante los meses de verano. La incorporación de sistemas de ozono y dióxido de cloro representa un importante avance tecnológico basado en la innovación, la prevención y la mejora continua.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha destacado que “esta actuación supone uno de los hitos más importantes desarrollados en materia hidráulica en Mérida durante los últimos años y permite mejorar la calidad del agua mediante tecnologías de última generación”.

Por su parte, Abel Haut, responsable de Aqualia en Mérida, ha señalado que “estas nuevas tecnologías sitúan a Mérida entre las ciudades más avanzadas en el tratamiento de agua de consumo y refuerzan su posición como referente en innovación dentro del ciclo integral del agua”. Con esta inversión, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por una gestión moderna, eficiente y sostenible de los recursos hídricos.