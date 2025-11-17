Cervatana, el nuevo proyecto de Miguelito García, aúna música electrónica, danza contemporánea, vanguardia estética y talento local

El delegado de cultura, Antonio Vélez ha presentado junto al cantante Miguelito García el nuevo proyecto musical que encabeza, llamado Cervatana, y en el que unen la música electrónica, la vanguardia y el sello local.

“Un proyecto de de ida y vuelta, ya que Miguel vuelve, a casa, a su ciudad, a Mérida, de la que nunca se ha desvinculado, para buscar un proyecto muy coral, artístico, a muchos niveles ya que tiene música, danza y diseño” señala el delegado de cultura.

Antonio Vélez precisa que “proyectos como este son el mejor ejemplo de cómo la cultura puede transformar la imagen y el espíritu de una ciudad porque cuando el talento local toma la iniciativa, con un proyecto como este, nos proporciona un escaparate moderno para Mérida”.

Cervatana, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, “transmite no solo la herencia patrimonial histórica, sino también creatividad contemporánea” y “esto contribuye a una narrativa de ciudad viva, creativa y dinámica; más allá de los hitos patrimoniales, Mérida es la ciudad en la que pasan cosas y pasan cosas muy interesantes”.

El delegado municipal reivindicó que “apoyar al talento local significa atraer nuevas miradas que refuerzan el papel de Mérida como referente cultural y artístico: Mérida crece cuando su gente crea y Cervatana es una prueba evidente de de ese potencial”.

Miguelito García reveló que Cervatana “presenta un imaginario basado en la ciencia ficción y en la en la música electrónica”. En el videoclip que ya han producido, y que es la carta de presentación del proyecto musical, “se aúnan, distintas disciplinas: música electrónica, una parte de animación y una parte de danza contemporánea, que es un pilar muy importante en el proyecto, tanto en la parte audiovisual como luego cuando lo presentemos en directo”.

En relación a su pertenencia al grupo Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, añade que “Cervatana es un nuevo proyecto en el que tengo muchísima ilusión; es un proyecto paralelo, no supeditado a ningún otro y para mí tiene la misma importancia y en el que estoy poniendo la misma energía y la misma ilusión".

El proyecto Cervatana es una iniciativa artística y cultural de vanguardia originada en Mérida y Extremadura, que aspira a tener un gran despliegue a nivel nacional. Es, además, un disco conceptual. El primer videoclip lanzado es el "Capítulo IV, La bomba," que actúa como un punto de inflexión para el personaje principal.

Nacido de la amistad y el interés por los mismos sonidos de varios miembros de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, este nuevo grupo afincado entre Mérida, Guadalcanal y Sevilla arranca su trayectoria con un single cargado de energía y capas electrónicas: "Cap. IV La Bomba".

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip que ha reunido a algunos de los nombres más destacados del ámbito artístico y audiovisual local. Dirigido por Paula Rubio, apoyada en la dirección creativa de Elena Gog, es una pieza donde la danza contemporánea cobra protagonismo. El proyecto cuenta también con la dirección de estilismo de Victoria Nogales y la coreografía, ideada por Alba Gog, aporta dinamismo y simbolismo, subrayando la expresión corporal.

La parte gráfica y visual se completa con las ilustraciones de Mikelo y Carlos Lucas. Con este estreno, Cervatana no solo presenta su primer videoclip, sino también una declaración de intenciones: una propuesta musical y estética que nace desde Mérida, con la ambición de trascender fronteras y poner en valor el talento joven extremeño