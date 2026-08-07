El Acueducto de los Milagros acogerá la 39º edición del Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha presentado este viernes la 39º edición del Festival Folclórico de los Pueblos de Extremadura, que se celebrará el próximo 11 de agosto, a partir de las 21:30 horas3, en el entorno del Acueducto de los Milagros y que, en esta edición, contará con la participación de la Corporación Yemavá, procedente de Colombia, el Conjunto Folclórico Nacional Etnos, de Macedonia del Norte, y la Asociación Folclórica y Cultural “Nuestra Señora de la Antigua”, de Mérida.

Previamente, a las 20:30h, está prevista una concentración en la emblemática Puerta de la Villa, donde los grupos participantes realizarán un desfile hasta el Acueducto de los Milagros, recorriendo la Calle Cervantes y la Avenida Marquesa de Pinares.

En este contexto, Vélez ha destacado que se trata de un “festival colaborativo”, en el que están implicadas diferentes administraciones, y que constituye “una tradición en la ciudad”, que tiene como escenario “un espacio único y fantástico” como el Acueducto

de los Milagros, convertido además en “punto de encuentro entre las culturas de los diferentes pueblos del mundo”.

Asimismo, ha puesto en valor el folclore de la ciudad como “patrimonio cultural” representado por “nuestra asociación de cabecera”, la Asociación Cultural y Folclórica “Nuestra Señora de la Antigua”.

En el acto de presentación también ha participado Manuel Jaramillo, presidente de la Asociación Cultural y Folclórica “Nuestra Señora de la Antigua”, quien ha subrayado que este festival, que está organizado por la Federación Extremeña de Folklore, “será un espectáculo magnífico, como todos los años”.

Además, Jaramillo ha avanzado que la programación “comenzará con folclore extremeño, de la mano de la Asociación Cultural y Folclórica de Mérida, que actuará en primer lugar, para continuar con las actuaciones de los grupos de Macedonia del Norte y Colombia”.