La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia ha reforzado la financiación de las ayudas de la convocatoria destinada a favorecer el acceso al empleo y la autonomía de menores y jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de Menores de Extremadura durante 2026.

El objetivo de estas ayudas, cuyo crédito se ha ampliado hasta los 578.369,58 euros, es facilitar la incorporación al mercado laboral y el mantenimiento del empleo de jóvenes procedentes del Sistema de Protección de Menores, contribuyendo a mejorar sus oportunidades de integración social, autonomía personal y transición a la vida adulta. Este aumento da continuidad al incremento de 96.144,90 euros aprobado anteriormente para la Línea I, que situó el crédito de la convocatoria en 576.869,58 euros.

El anuncio de la ampliación del crédito, publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), supone un nuevo incremento de 1.500 euros, correspondiente a la anualidad 2027, que eleva la financiación total de esta convocatoria. La convocatoria está estructurada en dos líneas de actuación y contempla distintas modalidades de financiación, con partidas distribuidas entre las anualidades 2026 y 2027. Asimismo, incluye dotaciones específicas para las ayudas acogidas al régimen de minimis agrícola.

Con esta nueva modificación, la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia refuerza los recursos públicos destinados a favorecer la inserción sociolaboral de jóvenes que han estado bajo la protección de la Administración autonómica, promoviendo oportunidades de empleo y herramientas para avanzar hacia una vida independiente.