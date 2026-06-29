La Junta de Extremadura pide al Gobierno Central avanzar en la conexión Madrid-Lisboa por la EX-A1

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha remitido este lunes una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Miguel Pinto Luz, en la que reitera la "necesidad urgente" de que ambos países avancen en la conexión por autovía con Portugal a través del norte de la comunidad autónoma.

"El retraso acumulado en esta infraestructura es ya difícilmente justificable", ha señalado el consejero en su carta, donde ha recordado que la conexión entre Madrid y Lisboa a través del norte de Extremadura "no es una aspiración política, sino una obligación estratégica para los Estados ibéricos y una deuda histórica con nuestra región".

Esta comunicación da continuidad a los escritos trasladados previamente por la presidenta de la Junta de Extremadura, en los que ya se subrayaba que esta infraestructura no constituye una "mera reivindicación territorial".

En la carta, el consejero ha destacado que la Junta de Extremadura ha venido cumpliendo "con responsabilidad, rigor y determinación" las competencias que le corresponden. Sin embargo, ha advertido de que la "falta de avances por parte del Gobierno de España en la formalización del imprescindible acuerdo internacional con Portugal está comprometiendo seriamente" los plazos y la viabilidad de una infraestructura estratégica.

Ramírez ha incidido en que la prolongación de la EX-A1 solo tiene sentido si se materializa su conexión efectiva con Portugal y, para ello, resulta imprescindible la construcción del puente internacional sobre el río Erjas, entre Cilleros y Monfortinho, así como la formalización de un acuerdo bilateral entre España y Portugal en el marco del Convenio de Albufeira de 1998, que es una "competencia exclusiva del Estado".

Asimismo, en su misiva, el consejero ha informado de que la Junta ha trasladado al Gobierno portugués su disposición a mantener una reunión con el ministro Miguel Pinto Luz con el objetivo de avanzar conjuntamente en un compromiso que permita fijar un calendario de ejecución, ha destacado la Junta en nota de prensa.

No obstante, ha advertido de que "este esfuerzo resultará insuficiente sin una implicación decidida, urgente y diligente por parte del Gobierno de España", al tiempo que ha solicitado la celebración de una reunión bilateral "a la mayor brevedad posible" para coordinar actuaciones y desbloquear el proyecto.

El consejero ha apelado a la responsabilidad del Gobierno central para dar una respuesta inmediata acorde a la relevancia de este asunto. "Extremadura no puede permitirse más demoras ni quedar al margen de las grandes redes de comunicación. Es el momento de actuar con decisión y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los territorios", ha concluido.