DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF, derby regional entre Coria y Extremadura que podrán seguir en directo a través de Onda Cero Extremadura este sábado. Además el Cacereño recibirá a Unionistas y el Mérida viajará hasta Pontevedra. En 2ªRFEF: El Badajoz en casa frente al Marbella y el Don Benito se desplazará a Lucena. En baloncesto: Al-Qázeres en cancha del Valencia y el Hierros Díaz Extremadura en la bombonera placentina frente a Cortegada. En Segunda FEB: BCBadajoz recibe en la Granadilla al Jaén y el Cáceres Patrimonio en el multiusos contra Algeciras.

Redacción

Extremadura |

Jóvenes futbolistas en el banquillo
Jóvenes futbolistas en el banquillo | Sinc

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Rayo Vallecano-Mérida (sábado 10 de octubre, 17h)

Liga Nacional Juvenil

Diocesano-Puebla de la Calzada (viernes 9 de octubre, 19h)

Don Benito-Hispanolusa (sábado 10 de octubre, 17h)

Coria-Villafranca (sábado 10 de octubre, 16h)

Vedruna Cáceres-Moralo (sábado 10 de octubre, 18h)

Flecha Negra-Badajoz (sábado 10 de octubre, 18h)

San Roque-Fuente de Cantos (viernes 9 de octubre, 21:15h)

Extremadura-Cacereño (sábado 10 de octubre, 16h)

Gévora-Ciudad de Plasencia (sábado 10 de octubre, 18:30h)

La Cruz Villanovense-Zafra (sábado 10 de octubre, 17h)

Segunda RFEF Femenino

Cacereño Atlético-Córdoba (sábado 10 de octubre, 16h)

Primera RFEF Masculina

Cacereño-Unionistas Salamanca (sábado 10 de octubre, 18:45h)

Coria-Extremadura (sábado 10 de octubre, 20h)

Pontevedra-Mérida (domingo 11 de octubre, 16:30h)

Segunda RFEF Masculina

Badajoz-Marbella (domingo 11 de octubre, 17h)

Ciudad de Lucena-Don Benito (domingo 11 de octubre, 17:30h)

Tercera RFEF Masculina

Santa Amalia-Villafranca (viernes 9 de octubre, 20h)

Guadiana-Jerez (domingo 11 de octubre, 17:30h)

Villanovense-Azuaga (domingo 11 de octubre, 12h)

Jaraíz-Cabeza del Buey (domingo 11 de octubre, 17:30h)

Gévora-Llerenense (domingo 11 de octubre, 18h)

Puebla de la Calzada-Moralo (domingo 11 de octubre, 12h)

Castuera-Pueblonuevo (domingo 11 de octubre, 12h)

UP Plasencia-Quintana (domingo 11 de octubre, 12h)

Zafra-Montijo (domingo 11 de octubre, 12:15h)

Copa de Extremadura (Treintaidosavos)

Casar de Cáceres-Arroyo (viernes 9 de octubre, 20:30h)

Valverdeño-Valdebótoa (viernes 9 de octubre, 20:30h)

San Jorge-Villar del Rey (sábado 10 de octubre, 18h)

Alburquerque-Sanvicenteño (viernes 9 de octubre, 20:30h)

Gimnástico Don Benito-Zarceño (domingo 11 de octubre, 12h)

Don Álvaro-Mérida Promesas (sábado 10 de octubre, 18h)

Trujillanos-Guareña (domingo 11 de octubre, 12h)

Sport Villanovense-Talarrubias (domingo 11 de octubre, 12h)

Campanario-Monterrubio (lunes 12 de octubre, 12h)

Hernán Cortés-Peleño (domingo 11 de octubre, 12h)

Hernando de Soto-Santa Marta (domingo 11 de octubre, 12:30h)

Bienvenida-La Estrella (domingo 11 de octubre, 12:15h)

Fuente de Cantos-Aceuchal (domingo 11 de octubre, 12:30h)

Gran Maestre-Solana (domingo 11 de octubre, 12:30h)

San Serván-Valdelacalzada (viernes 9 de octubre, 21:30h)

Peña el Valle-Obandina (domingo 11 de octubre, 18h)

Calamonte-La Garrovilla (domingo 11 de octubre, 12h)

Lobón-Talavera (domingo 11 de octubre, 12:30h)

Miajadas-Malpartida (domingo 11 de octubre, 18h)

Torreorgaz-Almoharín (lunes 12 de octubre, 12:30h)

Amanecer-Diocesano (viernes 9 de octubre, 18:30h)

Ciudad de Plasencia-Aceituna (domingo 11 de octubre, 12h)

Trujillo-Cabezuela (domingo 11 de octubre, 12:30h)

El Batán-Montehermoso (domingo 11 de octubre, 17:30h)

Talayuela-Moraleja (viernes 9 de octubre, 20h)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Torrejón-Grupo López Bolaños (sábado 10 de octubre, 17h)

Rena-Bargas (sábado 10 de octubre, 18:30h)

Tercera División (Grupo extremeño)

Cáceres Malpartida-Colegio San José (sábado 10 de octubre, 19h)

Burguillos del Cerro-Jerez (viernes 9 de octubre, 21:30h)

Villanueva del Fresno-Talayuela (sábado 10 de octubre, 19:30h)

Casar de Cáceres-Albroksa (sábado 10 de octubre, 18h)

Jarandilla-Almendralejo (sábado 10 de octubre, 20h)

Salvatierra-Madroñera (domingo 11 de octubre, 13h)

Arroyo-Torrecillas (lunes 12 de octubre, 19h)

Granja-Navalmoral (domingo 11 de octubre, 19h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Valencia Basket-Al-Qázeres (sábado 10 de octubre, 18h)

Liga Femenina 2

Hierros Díaz Extremadura-Cortegada (sábado 10 de octubre, 18h)

Segunda FEB Masculina

IREN BCBadajoz-Jaén (sábado 10 de octubre, 19h)

Cáceres Patrimonio-Algeciras (sábado 10 de octubre, 19h)

Tercera FEB Masculina

CBA Spain-Baloncesto Badajoz (sábado 10 de octubre, 18h)

Coria-Bosco Mérida (sábado 10 de octubre, 20h)

San Fernando-San Antonio Cáceres (domingo 11 de octubre, 18h)

VOLEYBOL

Primera División Femenina

CUV Alcorcón-Metlen Cáceres (sábado 10 de octubre, 19h)

Voleibol Arroyo-Sanse (domingo 11 de octubre, 17h)

Super Liga Masculina 2

San Roque-CVA Extremadura (sábado 10 de octubre, 16h)

RUGBY

División de Honor B Masculina

CAR Cáceres-Alcobendas Rugby B (sábado 10 de octubre, 16h)

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