Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Rayo Vallecano-Mérida (sábado 10 de octubre, 17h)
Liga Nacional Juvenil
Diocesano-Puebla de la Calzada (viernes 9 de octubre, 19h)
Don Benito-Hispanolusa (sábado 10 de octubre, 17h)
Coria-Villafranca (sábado 10 de octubre, 16h)
Vedruna Cáceres-Moralo (sábado 10 de octubre, 18h)
Flecha Negra-Badajoz (sábado 10 de octubre, 18h)
San Roque-Fuente de Cantos (viernes 9 de octubre, 21:15h)
Extremadura-Cacereño (sábado 10 de octubre, 16h)
Gévora-Ciudad de Plasencia (sábado 10 de octubre, 18:30h)
La Cruz Villanovense-Zafra (sábado 10 de octubre, 17h)
Segunda RFEF Femenino
Cacereño Atlético-Córdoba (sábado 10 de octubre, 16h)
Primera RFEF Masculina
Cacereño-Unionistas Salamanca (sábado 10 de octubre, 18:45h)
Coria-Extremadura (sábado 10 de octubre, 20h)
Pontevedra-Mérida (domingo 11 de octubre, 16:30h)
Segunda RFEF Masculina
Badajoz-Marbella (domingo 11 de octubre, 17h)
Ciudad de Lucena-Don Benito (domingo 11 de octubre, 17:30h)
Tercera RFEF Masculina
Santa Amalia-Villafranca (viernes 9 de octubre, 20h)
Guadiana-Jerez (domingo 11 de octubre, 17:30h)
Villanovense-Azuaga (domingo 11 de octubre, 12h)
Jaraíz-Cabeza del Buey (domingo 11 de octubre, 17:30h)
Gévora-Llerenense (domingo 11 de octubre, 18h)
Puebla de la Calzada-Moralo (domingo 11 de octubre, 12h)
Castuera-Pueblonuevo (domingo 11 de octubre, 12h)
UP Plasencia-Quintana (domingo 11 de octubre, 12h)
Zafra-Montijo (domingo 11 de octubre, 12:15h)
Copa de Extremadura (Treintaidosavos)
Casar de Cáceres-Arroyo (viernes 9 de octubre, 20:30h)
Valverdeño-Valdebótoa (viernes 9 de octubre, 20:30h)
San Jorge-Villar del Rey (sábado 10 de octubre, 18h)
Alburquerque-Sanvicenteño (viernes 9 de octubre, 20:30h)
Gimnástico Don Benito-Zarceño (domingo 11 de octubre, 12h)
Don Álvaro-Mérida Promesas (sábado 10 de octubre, 18h)
Trujillanos-Guareña (domingo 11 de octubre, 12h)
Sport Villanovense-Talarrubias (domingo 11 de octubre, 12h)
Campanario-Monterrubio (lunes 12 de octubre, 12h)
Hernán Cortés-Peleño (domingo 11 de octubre, 12h)
Hernando de Soto-Santa Marta (domingo 11 de octubre, 12:30h)
Bienvenida-La Estrella (domingo 11 de octubre, 12:15h)
Fuente de Cantos-Aceuchal (domingo 11 de octubre, 12:30h)
Gran Maestre-Solana (domingo 11 de octubre, 12:30h)
San Serván-Valdelacalzada (viernes 9 de octubre, 21:30h)
Peña el Valle-Obandina (domingo 11 de octubre, 18h)
Calamonte-La Garrovilla (domingo 11 de octubre, 12h)
Lobón-Talavera (domingo 11 de octubre, 12:30h)
Miajadas-Malpartida (domingo 11 de octubre, 18h)
Torreorgaz-Almoharín (lunes 12 de octubre, 12:30h)
Amanecer-Diocesano (viernes 9 de octubre, 18:30h)
Ciudad de Plasencia-Aceituna (domingo 11 de octubre, 12h)
Trujillo-Cabezuela (domingo 11 de octubre, 12:30h)
El Batán-Montehermoso (domingo 11 de octubre, 17:30h)
Talayuela-Moraleja (viernes 9 de octubre, 20h)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Torrejón-Grupo López Bolaños (sábado 10 de octubre, 17h)
Rena-Bargas (sábado 10 de octubre, 18:30h)
Tercera División (Grupo extremeño)
Cáceres Malpartida-Colegio San José (sábado 10 de octubre, 19h)
Burguillos del Cerro-Jerez (viernes 9 de octubre, 21:30h)
Villanueva del Fresno-Talayuela (sábado 10 de octubre, 19:30h)
Casar de Cáceres-Albroksa (sábado 10 de octubre, 18h)
Jarandilla-Almendralejo (sábado 10 de octubre, 20h)
Salvatierra-Madroñera (domingo 11 de octubre, 13h)
Arroyo-Torrecillas (lunes 12 de octubre, 19h)
Granja-Navalmoral (domingo 11 de octubre, 19h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Valencia Basket-Al-Qázeres (sábado 10 de octubre, 18h)
Liga Femenina 2
Hierros Díaz Extremadura-Cortegada (sábado 10 de octubre, 18h)
Segunda FEB Masculina
IREN BCBadajoz-Jaén (sábado 10 de octubre, 19h)
Cáceres Patrimonio-Algeciras (sábado 10 de octubre, 19h)
Tercera FEB Masculina
CBA Spain-Baloncesto Badajoz (sábado 10 de octubre, 18h)
Coria-Bosco Mérida (sábado 10 de octubre, 20h)
San Fernando-San Antonio Cáceres (domingo 11 de octubre, 18h)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
CUV Alcorcón-Metlen Cáceres (sábado 10 de octubre, 19h)
Voleibol Arroyo-Sanse (domingo 11 de octubre, 17h)
Super Liga Masculina 2
San Roque-CVA Extremadura (sábado 10 de octubre, 16h)
RUGBY
División de Honor B Masculina
CAR Cáceres-Alcobendas Rugby B (sábado 10 de octubre, 16h)