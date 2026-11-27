AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Unión Adarve-Mérida (sábado 28 de noviembre, 16:30h)
Liga Nacional Juvenil
Don Benito-Gévora (sábado 28 de noviembre, 16h)
Diocesano-Flecha Negra (domingo 29 de noviembre, 11h)
Vedruna Cáceres-San Roque (sábado 28 de noviembre, 16h)
Coria-Extremadura (sábado 28 de noviembre, 16h)
Villafranca-La Cruz Villanovense (sábado 28 de noviembre, 13:15h)
Moralo-Zafra (viernes 27 de noviembre, 20h)
Puebla de la Calzada-Ciudad de Plasencia (sábado 28 de noviembre, 16:30h)
Badajoz-Cacereño (sábado 28 de noviembre, 16h)
Hispanolusa-Fuente de Cantos (sábado 28 de noviembre, 16:15h)
Tercera RFEF Femenino
Cacereño Atlético B-Féminas Don Benito (sábado 28 de noviembre, 18h)
Villanovense-Extremadura Femenino (sábado 28 de noviembre, 20h)
Jerez-Castuera (domingo 29 de noviembre, 12h)
Badajoz-SportExtremadura B (domingo 29 de noviembre, 16:15h)
San Bartolomé-Templaria (sábado 28 de noviembre, 17h)
San Miguel Plasencia-Zafra (domingo 29 de noviembre, 12:30h)
Primera RFEF Masculina
Coria-Ponferradina (sábado 28 de noviembre, 13h)
Extremadura-Cacereño (sábado 28 de noviembre, 21h)
Racing de Ferrol-Mérida (domingo 29 de noviembre, 12h)
Segunda RFEF Masculina
Badajoz-Mijas Las Lagunas (sábado 28 de noviembre, 19h)
Sevilla Atlético-Don Benito (domingo 29 de noviembre, 11:30h)
Tercera RFEF Masculina
Zafra-Santa Amalia (sábado 28 de noviembre, 17h)
Azuaga-UP Plasencia (sábado 28 de noviembre, 17h)
Jaraíz-Gévora (sábado 28 de noviembre, 16:15h)
Villanovense-Puebla de la Calzada (domingo 29 de noviembre, 12h)
Guadiana-Castuera (domingo 29 de noviembre, 16:30h)
Cabeza del Buey-Quintana (sábado 28 de noviembre, 16:30h)
Pueblonuevo-Montijo (sábado 28 de noviembre, 18:30h)
Villafranca-Moralo (sábado 28 de noviembre, 27:30h)
Jerez-Llerenense (domingo 29 de noviembre, 12:30h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia-Diocesano (sábado 28 de noviembre, 16:30h)
Nuevo Cáceres-Cabezuela (sábado 28 de noviembre, 19:15h)
El Batán-Malpartida (domingo 29 de noviembre, 16:15h)
Moraleja-Talayuela (sábado 28 de noviembre, 17:30h)
Torreorgaz-Chinato (domingo 29 de noviembre, 12:30h)
Montehermoso-Amanecer (sábado 28 de noviembre, 16:30h)
Arroyo-Aceituna (domingo 29 de noviembre, 12h)
Grupo 2
Trujillanos-Obandina (domingo 29 de noviembre, 12h)
Valdelacalzada-Valverdeño (sábado 28 de noviembre, 17h)
Valdebótoa-San Jorge (domingo 29 de noviembre, 12:30h)
Talavera-Villar del Rey (domingo 29 de noviembre, 12h)
Sanvicenteño-Lobón (domingo 29 de noviembre, 17h)
Alburquerque-La Garrovilla (domingo 29 de noviembre, 17h)
Hernando de Soto-Badajoz B (domingo 29 de noviembre, 12:30h)
Grupo 3
Gimnástico Don Benito-Almoharín (sábado 28 de noviembre, 18h)
Miajadas-Campanario (domingo 29 de noviembre, 12h)
Hernán Cortés-Talarrubias (sábado 28 de noviembre, 16:1h)
Metelinense-Monterrubio (domingo 29 de noviembre, 16:15h)
Guareña-Sport Villanovense (domingo 29 de noviembre, 12:30h)
Zarceño-Peleño (sábado 28 de noviembre, 17h)
Trujillo-San Bartolomé (domingo 29 de noviembre, 12:30h)
Grupo 4
Oliva-Fuente de Cantos (domingo 29 de noviembre, 13h)
Bienvenida-Aceuchal (domingo 29 de noviembre, 12:15h)
Torremejía-Gran Maestre (sábado 28 de noviembre, 17h)
Don Álvaro-Santa Marta (domingo 29 de noviembre, 16:30h)
San Serván-La Estrella (domingo 29 de noviembre, 17h)
Ribereña-Mérida Promesas (domingo 29 de noviembre, 17h)
Solana-Calamonte (domingo 29 de noviembre, 17h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Galisteo-Piornal (domingo 29 de noviembre, 16h)
Losareño-Cuacos (domingo 29 de noviembre, 16h)
Las Hurdes-Norte de Extremadura (sábado 28 de noviembre, 16:30h)
Jerte-Montehermoso B (domingo 29 de noviembre, 16h)
Cañaveral-Hervás (domingo 29 de noviembre, 12:30h)
Ciudad de Plasencia B-Navaconcejo (sábado 28 de noviembre, 18:30h)
Nuevo Plasencia-Torrejoncillo (domingo 29 de noviembre, 12:30h)
Grupo 2
Palazuelo-Malpartida (domingo 29 de noviembre, 12:15h)
Valdehornillo-Athletic Valle (domingo 29 de noviembre, 16h)
Orellana-Siruela (sábado 28 de noviembre, 18:30h)
Fuenlabrada-Herrera (sábado 28 de noviembre, 17h)
Puebla de Alcocer-Casas de Don Pedro (domingo 29 de noviembre, 12:30h)
Ilipense Zalamea-Valdivia (domingo 29 de noviembre, 16:30h)
Entrerríos-La Haba (domingo 29 de noviembre, 12h)
Grupo 3
Villanueva del Fresno-Valencia de Alcántara (sábado 28 de noviembre, 18h)
Olivenza UD-Corazón de Jesús (sábado 28 noviembre, 16:30h)
Puerta Palmas-Juventud UVA (domingo 29 de noviembre, 16:15h)
La Albuera-Hispanolusa (sábado 28 de noviembre, 16:30h)
Real Bitcoin-Cheles (domingo 29 de noviembre, 12h)
Alconchel-San Francisco de Olivenza (domingo 29 de noviembre, 16:30h)
Grupo 4
Valdefuentes-Madroñera (sábado 28 de noviembre, 16:30h)
Amanecer B-Cacereño Veracruz (sábado 28 de noviembre, 16:30h)
Garrovilla-Brocense (domingo 29 de noviembre, 12h)
Barbaño-La Roca (sábado 28 de noviembre, 16:30h)
Peña el Valle-Saludeño (domingo 29 de noviembre, 12h)
Casar de Cáceres-Estudiantes Nazaret (domingo 29 de noviembre, 17h)
Grupo 5
Solana B-Campillo (sábado 28 de noviembre, 19h)
Monesterio-Jerez B (domingo 29 de noviembre, 12h)
Fornacense-Segureña (domingo 29 de noviembre, 16:30h)
Berlanga-Usagre (sábado 28 de noviembre, 17h)
Alange-Belenense (domingo 29 de noviembre, 12h)
Vadesa-Emerita Augusta (domingo 29 de noviembre, 12:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Rena-Colegio el Valle (sábado 28 de noviembre, 17:30h)
Tres Cantos-Grupo López Bolaños (sábado 28 de noviembre, 16h)
Tercera División (Grupo extremeño)
Albroksa-Granja (sábado 28 de noviembre, 18:30h)
Ciudad de Almendralejo-Villanueva del Fresno (domingo 29 de noviembre, 12:30h)
Madroñera-Jerez (sábado 28 de noviembre, 19h)
Torrecillas-Colegio San José (sábado 28 de noviembre, 18:30h)
Navalmoral-Malpartida (sábado 28 de noviembre, 17h)
Arroyo-Burguillos (viernes 27 de noviembre, 21:30h)
Salvatierra-Talayuela (sábado 28 de noviembre, 18h)
Jarandilla-Casar de Cáceres (sábado 28 de noviembre, 19:15h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres-BF León (sábado 28 de noviembre, 18h)
Liga Femenina 2
Cesur Distrito Olímpico-Hierros Díaz Extremadura (sábado 28 de noviembre, 17h)
Segunda FEB Masculina
Spanish Basketball Academy-IREN BCBadajoz (domingo 29 de noviembre, 18h)
Morón-Cáceres Patrimonio (sábado 28 de noviembre, 18h)
Tercera FEB Masculina
Baloncesto Badajoz-San Antonio Cáceres (sábado 28 de noviembre, 18h)
Sagrado Corazón Cáceres-Bosco Mérida (domingo 29 de noviembre, 12h)
CBA Spain-CB Coria (domingo 29 de noviembre, 12h)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
Gran Canaria-Metlen Cáceres (sábado 28 de noviembre, 21h)
Voleibol Arroyo-Alcalá (sábado 28 de noviembre, 17h)
Super Liga Masculina 2
Boiro-CVA Extremadura (sábado 28 de noviembre, 19h)
RUGBY
División de Honor B Masculina (Grupo C)
Rugby Majadahonda-CAR Cáceres (sábado 28 de noviembre, 14h)