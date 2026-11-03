El Consejo de Gobierno aprueba 3,5 millones de euros para fomentar la innovación de las empresas extremeñas

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su sesión de hoy, la segunda convocatoria de ayudas GOTOMARKET con una dotación de 3,5 millones de euros destinados a fomentar la innovación de las empresas extremeñas y acelerar la llegada al mercado de productos y servicios desarrollados por éstas.

Se prevé que "más de 40 empresas extremeñas se beneficiarán de este programa, que les permite dar el salto fundamental para poner en circulación ese nuevo servicio o proyecto" tal y como ha detallado la portavoz, Elena Manzano, en su comparecencia tras la reunión del Ejecutivo.

Estas ayudas se estructuran en dos líneas. La primera y más cuantiosa en presupuesto, dotada con 2,5 millones de euros, se destina a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que podrán recibir hasta 96.000 euros, o el equivalente al 80% de la inversión que realicen en el desarrollo de un producto innovador. Mientras que, si la iniciativa corre a cargo de una gran empresa, la cuantía puede ascender hasta los 100.000 euros para cubrir el 50% del gasto del proyecto.

En otro orden de cosas, se ha acordado el incremento de 300.000 euros de la partida para financiar la Fundación Jóvenes y Deportes. En concreto, se trata de reforzar el programa de patrocinio publicitario de deportistas, clubes y eventos. Con este aumento, el presupuesto para este fin alcanzará los 1,74 millones de euros en este 2026.

De igual forma, Manzano ha informado del incremento de la dotación anual de la Universidad de Extremadura (UEx), que ha cifrado en 5,1 millones de euros "para poder financiar las subidas salariales del personal". Esta partida asciende en 2026 a un total de 142,7 millones de euros.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS

En materia de infraestructuras, el Consejo de Gobierno ha aprobado un presupuesto de 3,3 millones de euros para construir una nueva Estación de Aguas Residuales en Santibáñez el Bajo. Con ello "se busca garantizar la depuración de esas aguas, de la que se beneficiarán los 711 habitantes de esta localidad, así como otros usuarios del embalse de Valdeobispo". Se incluyen los regantes que se abastecen del mismo, tal y como ha señalado la portavoz.

En esta misma línea, ha anunciado la contratación de las obras para asegurar el abastecimiento de agua potable en la Mancomunidad de Llerena. Con una inversión de más de 775.000 euros, el objetivo es "garantizar y asegurar el abastecimiento de agua potable a los 18 municipios que componen esta mancomunidad, que suman 26.380 habitantes".

Ha concluido su comparecencia informando sobre las actuaciones de emergencia que se desarrollan en las zonas afectadas por el incendio de Las Hurdes del pasado verano. Consisten en trabajos de restauración y de conservación para recuperar los terrenos erosionados y rehabilitar las pistas forestales. Para todo ello, se han empleado casi 1,3 millones de euros.