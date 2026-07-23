El Teatro López de Ayala aprueba obras de accesibilidad por 19.000 euros y celebrará su 140 aniversario en octubre

El Consejo Rector del Consorcio del Teatro López de Ayala, presidido por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha aprobado en su reunión de este miércoles una actuación para mejorar la accesibilidad de las instalaciones del teatro, por un importe de 19.000 euros, más IVA, y ha anunciado la celebración del 140 aniversario del coliseo pacense, con un programa especial de actividades durante el mes de octubre.

En la reunión han participado representantes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, la Diputación Provincial de Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación Caja Badajoz.

Laureano León ha subrayado el "firme compromiso" del gobierno extremeño con la accesibilidad universal y la eliminación de barreras arquitectónicas en los espacios culturales de la región, con el objetivo de garantizar unas condiciones adecuadas de acceso, utilización y circulación para todos los usuarios.

Las mejoras contempladas incluyen la adaptación de la sala principal, con la incorporación de ocho plazas para personas con movilidad reducida (PMR) en la fila 17 de butaca de patio, la más próxima a la entrada, con sus correspondientes asientos para acompañantes, cumpliendo así con la normativa vigente para usuarios de silla de ruedas.

También se ha previsto la instalación de balizas luminosas y renovación de la señalización existente de evacuación y orientación; una nueva se señalética específica para personas con movilidad reducida en toda la sala de teatro y la instalación de una plataforma elevadora que permita el acceso al Cafetín del Teatro López de Ayala, eliminando las barreras arquitectónicas existentes.

En el transcurso de la reunión del Consejo Rector se ha presentado la programación prevista para el segundo semestre de 2026, que contempla la celebración de alrededor de 100 espectáculos desde julio hasta diciembre.

En lo que va de año, el teatro ha desarrollado ya 107 actividades, que han congregado a más de 50.000 espectadores, con una ocupación media del 66 por ciento del aforo.

También se han dado a conocer los datos de la programación de 2025, año en el que se llevaron a cabo 231 espectáculos, con una asistencia superior a 105.000 espectadores.

El teatro, la danza y el apartado de otras músicas concentraron el mayor número de actividades programadas, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por otra parte, con motivo del 140 aniversario del Teatro López de Ayala, que se inauguró el 30 de octubre de 1886, se desarrollarán durante el mes de octubre diversas actuaciones conmemorativas, que incluirán representaciones teatrales, conciertos, conferencias y exposiciones.