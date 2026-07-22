Las Verbenas del López de Ayala de Badajoz continúan este viernes con el grupo B-Sider

El programa 'Las Verbenas del López' continúa este viernes 24 de julio en la terraza de verano de este teatro de la ciudad de Badajoz con el grupo B-Sider.

Se trata de una propuesta que busca "recuperar el esplendor de las fiestas que se celebraban en este lugar emblemático de Badajoz", en esta ocasión con la actuación de este grupo integrado por Fermín Serrano a la batería; Pepe Bautista, guitarra solista; Juan Luis Chaves, guitarra rítmica, y Jesús Arencón al bajo junto al cantante Miguel Ángel Gaviro.

En concreto, a las 21,00 horas será la apertura de puertas para el acceso a la sala con la actuación de un DJ y a las 22,00 horas dará comienzo el concierto, que tiene un precio de 12 y 15 euros.

El repertorio de B-Siders está formado por una selección de clásicos del rock y pop en español e internacional, así como versiones personales de canciones reconocidas. La banda también trabaja en la incorporación de temas propios para completar su propuesta artística.

Cabe destacar que B-Siders es una agrupación de rock-pop formada por "músicos con amplia pasión por el directo y por las canciones que combinan energía, melodía y personalidad", según indica en nota de prensa el López de Ayala, que nace con la intención de "ofrecer un repertorio potente y cercano, inspirado en el rock español y el pop clásico, con interpretaciones cuidadas y un sonido sólido en vivo".