Coca-Cola activa el verano con fútbol, experiencia en el punto de venta e innovación de producto

La campaña se apoya en un contexto favorable. Se estima un verano con una demanda turística sólida, tanto internacional como nacional, y con un consumidor que prioriza cada vez más la experiencia, especialmente en ocio y restauración. A ello se suma un alto nivel de actividad social en los meses estivales, que consolida a bares, terrazas y espacios al aire libre como algunos de los principales motores de consumo.

“El verano ya está mostrando un alto nivel de actividad, especialmente en entornos vinculados a la hostelería y al ocio. Nuestro objetivo es estar al lado de nuestros clientes en este momento clave, ayudándoles a generar más tráfico, más consumo y mejores experiencias en el punto de venta”, señala Rubén Casado, director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Hostelería: reforzar la experiencia donde ocurre el consumo

La hostelería vuelve a situarse en el centro de la estrategia. CCEP está destinando 4,8 millones de euros a la ampliación y renovación de su parque de terrazas, consciente de que el consumo en verano se desplaza de forma significativa hacia espacios exteriores.

Durante esta campaña, la compañía está incorporando más de 83.000 elementos (mesas, sillas y sombrillas), lo que supone un incremento relevante respecto al año anterior y permite llegar a más de 6.100 establecimientos hosteleros en toda España. Este despliegue se ha realizado además bajo criterios de sostenibilidad, optimizando materiales y diseño.

Más allá de la infraestructura, el foco está en dinamizar el consumo en el punto de venta. Por ello, la compañía está activando cerca de 20.000 bares y restaurantes con iniciativas que incluyen materiales de visibilidad, personalización de cartas —tanto físicas como digitales— y experiencias dirigidas al consumidor, como catas o degustaciones.

En paralelo, marcas como Royal Bliss están ganando protagonismo en momentos de consumo en crecimiento, como el aperitivo o el tardeo, reflejo de nuevas formas de socialización.

“Hoy no basta con estar presente en el bar: hay que aportar valor. Eso implica ayudar al hostelero a mejorar la experiencia, a diferenciarse y a conectar mejor con lo que busca el consumidor en cada momento del día”, añade Casado.

Alimentación moderna: grandes palancas para generar tráfico y rotación

En alimentación moderna, la estrategia se centra en ganar visibilidad y activar la compra desde el punto de venta. Este verano, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se está consolidando como uno de los principales ejes de la campaña.

Como patrocinador histórico, Coca-Cola está desplegando promociones vinculadas al torneo en miles de puntos de venta, acompañadas de una fuerte presencia en el lineal a través de materiales promocionales. El objetivo es aprovechar la relevancia cultural y mediática del evento para generar tráfico y aumentar la rotación en tienda.

Además, todos los envases de PET y lata incorporan decoración promocional vinculada al Mundial, con pincodes en tapones que dan acceso a premios. En total, más de 650 millones de envases están activando estas promociones.

A este impulso se suma la apuesta por conectar con nuevos públicos. Fanta, por ejemplo, está desarrollando una nueva edición de Wanta, inspirada en el universo gaming, que combina promociones, experiencias inmersivas y una visibilidad destacada en el punto de venta.

"En el año de su 65.º aniversario en España, Fanta se consolida como la segunda marca con mayor Brand Power del mercado, solo por detrás de Coca-Cola y liderando el segmento de cítricos. Con la campaña ‘Wanta’, seguimos impulsando este liderazgo conectando con los consumidores de distintas generaciones, a través la cultura de los videojuegos y el ecosistema digital. Apostamos por experiencias reales que combinan sabor y diversión, reforzando ese vínculo emocional tan fuerte que une a Fanta con nuestros consumidores", explica Silvia Docampo, Senior Marketing Director de Coca-Cola España.

Conveniencia: proximidad e inmediatez en entornos clave

El canal de conveniencia adquiere especial relevancia en verano, impulsado por la movilidad, el turismo y los momentos de consumo espontáneo. La estrategia se centra en facilitar el acceso a bebidas frías en entornos urbanos, zonas turísticas y espacios de ocio.

En este contexto, el Mundial vuelve a actuar como palanca de activación con iniciativas como la colaboración con Panini, integrada directamente en el producto: más de 15 millones de botellas de PET 500 de Coca‑Cola (Original y Cero) incorporan cromos de jugadores en sus envases. Esta acción ya está desplegada en más de 5.000 puntos de venta y se refuerza con activaciones específicas en el punto de compra, diseñadas para generar experiencia y participación del consumidor.

“La conveniencia es clave en verano: hablamos de compras rápidas, muchas veces impulsivas. Nuestro trabajo es asegurar disponibilidad, visibilidad y una propuesta atractiva en ese momento decisivo”, apunta Casado.

Innovación: nuevas propuestas para nuevos hábitos de consumo

La innovación completa el plan de verano con lanzamientos que responden a una demanda creciente de opciones refrescantes, prácticas y adaptadas a nuevos momentos de consumo.

Entre las principales novedades destacan propuestas como Sprite Zero Chill Menta o Fuze Tea Té Verde & Lima Menta, diseñadas específicamente para los meses de calor. A ello se suma la apuesta por nuevos formatos, como la lata de 500 ml, que gana peso en marcas como Coca-Cola y Fanta con nuevas opciones como Fanta Exotic.

El portfolio se refuerza además con propuestas ligadas al deporte, la hidratación y la energía, como las tres ediciones especiales de Powerade inspiradas en el fútbol, la ampliación de la gama Monster Rehab con nuevas variedades o el lanzamiento de Aquarius Extra, pensado para acompañar estilos de vida activos.

“La innovación nos permite seguir siendo relevantes. No se trata solo de lanzar productos, sino de adaptarnos a cómo, cuándo y dónde consume hoy la gente, especialmente en momentos tan dinámicos como el verano”, concluye Casado.