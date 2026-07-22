Un terremoto de 3.8 de magnitud con epicentro en Évora sacude a una decena de municipios de Badajoz

Un terremoto de magnitud 3.8 en la escala de Richter, con epicentro en la localidad de Évora (Portugal), se ha dejado sentir con fuerza esta madrugada en al menos diez localidades de la provincia de Badajoz, según datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El temblor principal se registró a las 2:22 horas (hora peninsular española).

El movimiento sísmico, a pesar de originarse en territorio luso, ha despertado a numerosos vecinos de la provincia pacense.

Localidades extremeñas afectadas por el temblor

El IGN ha confirmado que el temblor se ha sentido claramente en los siguientes puntos:

- Badajoz capital y su pedanía de Valdebótoa.

- Olivenza y su pedanía de San Benito de la Contienda.

- Valencia del Mombuey.

- Valverde de Leganés.

- Montijo.

- Salvaleón.

- Zafra.

Réplica a primera hora de la mañana

Horas después del primer sismo, los medidores del Instituto Geográfico Nacional han vuelto a activarse en la misma zona. A las 7:20 horas de la mañana se ha producido una réplica, también con epicentro en Évora, aunque de menor intensidad, alcanzando una magnitud de 2 grados. Por el momento, las autoridades no han notificado daños materiales de gravedad ni heridos en la comunidad autónoma de Extremadura.