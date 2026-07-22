Javier Pache, elegido en primarias como candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Badajoz

La militancia de Izquierda Unida Badajoz ha elegido en elecciones primarias a Javier A. Pache como candidato de la organización a la Alcaldía de Badajoz para las próximas elecciones municipales de 2027.

De este modo, se refuerza el proyecto político que la formación viene construyendo en la ciudad desde el trabajo colectivo, la implantación en los barrios y la defensa de políticas transformadoras.

Javier Pache, actual coordinador local de Izquierda Unida Badajoz, es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Extremadura, cuenta con un Máster en Gestión Publicitaria por la Universidad Complutense de Madrid y con formación de posgrado en el ámbito de la comunicación.

A lo largo de más de dos décadas, ha desarrollado su carrera profesional como comunicador, realizador audiovisual, creativo publicitario y consultor de comunicación, trabajando para medios de comunicación, agencias y entidades públicas y privadas. En la actualidad dirige su propio proyecto profesional, especializado en comunicación estratégica y producción audiovisual, y compagina esta labor con su compromiso político y social.

Su trayectoria pública ha estado marcada también por una "intensa" implicación en el tejido asociativo y cultural de Badajoz, especialmente vinculado al Carnaval y a diferentes iniciativas sociales y solidarias, además de su trabajo político en defensa de un modelo de ciudad más sostenible, participativo y centrado en las necesidades reales de la ciudadanía, según indica IU Badajoz en nota de prensa.

Tras su elección, Pache ha señalado que afronta esta responsabilidad "con enorme ilusión, pero también con la conciencia de que el reto solo puede afrontarse desde el trabajo colectivo". En este sentido, ha agradecido la confianza depositada por la militancia y ha subrayado que el objetivo es seguir construyendo "una alternativa solvente, cercana y útil para transformar Badajoz después de más de tres décadas de gobiernos conservadores".

Izquierda Unida Badajoz ha reiterado además su voluntad de concurrir a las elecciones municipales en coalición bajo la marca Unidas por Extremadura - Badajoz, "convencida de que la cooperación entre las fuerzas de la izquierda transformadora constituye la mejor herramienta para ofrecer una alternativa sólida a la ciudadanía".

Esta denominación, ha sostenido, buscará "aprovechar el reconocimiento y la fortaleza" del proyecto regional de Unidas por Extremadura, pero poniendo el acento en la realidad local y en la construcción de un proyecto propio para Badajoz, nacido desde la ciudad y para responder a las necesidades concretas de sus vecinos.

La organización considera que Unidas por Extremadura "ha demostrado ser un ejemplo de trabajo en equipo, diálogo y unidad de la izquierda en nuestra comunidad autónoma". "Ese espíritu de colaboración será la base sobre la que se trabajará también en Badajoz, con el objetivo de construir un proyecto amplio, integrador y capaz de representar a quienes aspiran a una ciudad más justa, más verde, feminista, participativa y comprometida con los servicios públicos", ha señalado.

De igual modo, ha puesto el acento en que, "con esa voluntad de sumar sensibilidades y fortalecer el espacio político de la izquierda transformadora", IU Badajoz se marca como objetivo mejorar en la ciudad el respaldo obtenido por Unidas por Extremadura en las elecciones regionales celebradas el pasado 21 de diciembre, "convencida" de que existe una mayoría social que demanda nuevas políticas para afrontar los grandes retos de Badajoz, como el acceso a la vivienda, la movilidad, la revitalización de los barrios o el empleo de calidad.

También la protección del patrimonio, la transición ecológica y el fortalecimiento de los servicios públicos, además de las necesidades específicas de las pedanías, que forman parte "esencial" del municipio y que requieren una atención "diferenciada" para garantizar que sus vecinos dispongan de unos servicios y unas oportunidades equiparables a las del núcleo urbano.

La candidatura iniciará en las próximas semanas una ronda de encuentros con colectivos vecinales, sociales, sindicales, culturales y económicos de la ciudad, así como con representantes del movimiento vecinal de las pedanías "para seguir construyendo, desde la escucha y la participación, un programa de gobierno que sitúe a las personas en el centro de la acción municipal", concluye.