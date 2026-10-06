CSIF advierte del "deterioro" de las instalaciones deportivas de Badajoz y su "progresiva externalización"

CSIF ha criticado la situación de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) y advierte de que el "deterioro" de sus instalaciones, la "falta de personal" y la "progresiva externalización" de servicios evidencian un "problema de gestión" que el equipo de gobierno municipal "no puede seguir ignorando".

El último ejemplo de esta situación es el ocurrido en la piscina climatizada de San Roque, cerrada desde hace más de siete meses, y que vuelve a mostrar con las "primeras lluvias" la imagen de un problema que no es nuevo": "El problema no es la lluvia. Es todo lo que no se ha hecho durante años", resume el sindicato.

Para CSIF, lo ocurrido pone de manifiesto la "falta de mantenimiento preventivo, de planificación y de inversiones" en unas instalaciones utilizadas por miles de ciudadanos.

Además, indica la organización en una nota de prensa, evidencia un "problema estructural de personal" que, en lugar de abordarse reforzando las plantillas municipales, se está afrontando "cada vez más mediante la externalización de prestaciones".

Una situación que preocupa al sindicato por lo que puede representar más allá del ámbito deportivo y teme que la "reducción progresiva de la gestión directa y la externalización se conviertan en el modelo de futuro para los servicios municipales".

Una "deriva" que ya se observa en distintos ámbitos, como Parques y Jardines, Vías y Obras o Alumbrado, y que obliga a preguntarse qué modelo de ayuntamiento se quiere construir, uno con "capacidad propia, plantillas suficientes y servicios públicos gestionados directamente y de calidad, o uno cada vez más dependiente de empresas externas".

Por todo ello, CSIF reclama una "planificación real" para la FMD y para el conjunto de los servicios municipales, que pasa por cubrir las vacantes, dimensionar las plantillas, acometer las inversiones necesarias y establecer un control efectivo sobre las prestaciones privatizadas.

Lo ocurrido en la piscina de San Roque debe servir, señala el sindicato, como una "llamada de atención". El "deterioro de una instalación durante meses, la falta de personal y la ausencia de soluciones definitivas no pueden convertirse en la normalidad".

Por todo ello, CSIF reclama "menos privatizaciones" como respuesta a la "falta de gestión y más planificación, inversión y medios propios".