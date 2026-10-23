Badajoz entrega este viernes sus premios de poesía, novela, periodismo, escultura, pintura, fotografía y música

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz celebra este viernes 23 de octubre, a partir de las 20,00 horas, una nueva edición de los Premios 'Ciudad de Badajoz', una de las citas destacadas del calendario cultural de la capital pacense que reconoce la creación artística y literaria en las modalidades de poesía, novela, periodismo, escultura, pintura, fotografía y música.

La gala tendrá lugar en el Espacio Cultural Santa Catalina y contará este año con una "importante novedad", dado que por primera vez el fallo de los jurados y la entrega de los galardones se celebrarán en un mismo acto, al que asistirán los finalistas de las distintas categorías.

El evento contará también con la actuación musical del cuarteto de cuerda de Anam Camerata y podrá seguirse en directo a través de Badajoz Online, según detalla en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.

El Premio de Poesía, el más veterano de los certámenes, alcanza su 45º edición con un total de 252 poemarios presentados. Por su parte, el Premio de Novela celebra su 30º edición con 129 obras recibidas. En ambas modalidades, las respectivas comisiones lectoras han seleccionado seis obras finalistas; mientras que el Premio de Periodismo 'Francisco Rodríguez Arias' alcanza su 23º edición, con 24 artículos presentados, de los que seis han resultado finalistas.

Tras la entrega de los premios, se inaugurará la exposición de las obras seleccionadas en las modalidades de escultura, pintura y fotografía en el Museo de la Ciudad 'Luis de Morales'. La muestra reunirá un total de 43 obras y podrá visitarse hasta el próximo 13 de noviembre, en el horario habitual de apertura del museo en el que se han realizado trabajos de pintura y sustitución de la tarima.

En su 20º edición, el Premio de Escultura ha recibido 38 obras, de las que 14 han sido seleccionadas para la exposición; y el 19º Premio de Pintura ha contado con 216 obras presentadas, de las que también se expondrán 14.

En cuanto al Premio de Fotografía, que celebra su 13º edición, se han recibido 179 fotografías, de las que 15 formarán parte de la muestra. En las tres modalidades artísticas se han seleccionado seis obras finalistas por categoría.

Por último, el 7º Premio de Música Ciudad de Badajoz, patrocinado por la Diputación de Badajoz, ha recibido 12 partituras bajo la temática 'A Cristóbal Oudrid', de las que se han seleccionado cuatro finalistas.