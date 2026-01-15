Badajoz incorporará pegatinas con QR en lugares "estratégicos" dirigidas a prevenir los suicidios con mensajes de ayuda

Badajoz incorporará en próximas fechas una serie de pegatinas dispuestas en lugares "estratégicos" o "puntos negros" dirigidas a prevenir el suicidio con un código QR que dirige a un pódcast, en el que tanto psicólogos como supervivientes de conductas suicidas o familiares de personas que sí las llevaron a cabo trasladan un mensaje de ayuda y esperanza a modo de "anclaje" a la vida, en el que se traslada que con el tiempo se encuentra una salida o se superan los problemas.

Se trata de una campaña pionera enmarcada en una iniciativa de Diaconía y su proyecto Zoé con el apoyo del consistorio y por la que la ciudad podrá disponer de hasta un millar de estas pegatinas con QR presentadas en una rueda de prensa en la que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha dado a conocer nuevas acciones del Plan Municipal de Prevención de la Conducta Suicida, junto a Pedro Martín - Barrajón, director de Psicourgencias; Cristina Yebra, coordinadora del proyecto Zoé de Diaconía, y Yaiza Perera, periodista y coordinadora de Once Vidas (El Mundo).

En su intervención, el regidor de la capital pacense ha explicado que estos tres últimos colaboran con el ayuntamiento en implementar una serie de actividades y acciones dentro del I Plan Municipal de Prevención de la Conducta Suicida, en el que intentan, a través de distintas formaciones, detectar, intervenir y trabajar posteriormente ante dicho tipo de conducta que, como ha lamentado, "últimamente se están dando de manera bastante recurrente" en la ciudad y el conjunto del país.

Por ello, el pasado mes de octubre se desarrollaron una serie de jornadas formativas dirigidas al personal del IMSS y a otros profesionales del ayuntamiento que trabajan en servicios de emergencias o colectivos y concejalías con trato y contacto en su día a día con personas que pueden estar afectadas por este tipo de conductas, como los servicios médicos, Juventud o la FMD, con un objetivo que se consiguió "con creces" y consistió en un acercamiento a los conceptos "clave" de las conductas suicidas en una oportunidad de ofrecer herramientas para su prevención y abordaje.

Ya en noviembre y desde Diaconía, se han celebrado otras intervenciones de formato similar orientadas a entidades del tercer sector como Cruz Roja, Fundación Triángulo y Secretariado Gitano, también con resultado "positivo". En total, con esta formación realizada a más de 300 profesionales que trabajan en la ciudad se ha conseguido alcanzar a una gran parte de las personas involucradas en la detección e intervención en este tipo de conductas.

En este punto, Gragera ha avanzado que, a partir de este miércoles, inician con el Colegio Sagrada Familia talleres de bienestar emocional y prevención del suicidio en la primera de más de 60 charlas educativas que se van a ofrecer para alumnado de ESO e impartidas por un psicólogo contratado con cargo a este plan de prevención, tras lo que ha destacado que la nueva iniciativa, las citadas pegatinas con códigos QR, es "un paso más" que van a dar en la implementación de este plan.

Una iniciativa "pionera" de señalización preventiva que se impulsa a través del proyecto Zoé en colaboración con Psicourgencias y la citada periodista de El Mundo, y un "paso", ha explicado, que dan en su compañía y en el que, a la hora de implementarlo, necesitan de la colaboración de las instituciones y entidades públicas, ante lo que desde el ayuntamiento están "dispuestos" y "muy agradecidos" de que hayan puesto su mirada en la ciudad y pensado que el consistorio y Badajoz son un "buen aliado" para intentar revertir estas situaciones.

En relación a Extremadura, en 2024 fallecieron por este motivo 98 personas según las últimas cifras del INE y en 2023 un total de 85, ha agregado, a la par que ha destacado que el suicidio es una muerte "prevenible según apunta la evidencia científica" y que hay una serie de "estrategias" que son "eficaces" como la restricción del acceso a los métodos y medidas que se implementan en distintas partes del mundo y de diferentes maneras que define como de "higiene arquitectónica", como se ha llevado a cabo en el caso de España en el puente de Segovia de Madrid.

Sobre la medida que se va a llevar a cabo en Badajoz, los códigos QR que se podrá encontrar en puntos "estratégicos" de la ciudad, Cristina Yebra ha precisado que "hablar del suicidio sigue siendo una tarea tremendamente difícil" pero saben que hay una "certeza clara" como que hacerlo sobre la prevención "cuando se hace bien, con cuidado, con respeto, salva vidas", al tiempo que ha expuesto que el suicidio "es una responsabilidad compartida" y "no es un hecho aislado" ni una "decisión individual desconectada de un contexto".