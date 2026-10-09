BADAJOZ CAPITAL DEL DESAYUNO

Consulta los ganadores del Concurso Badajoz Capital del Desayuno 2026

Además de premiar las mejores propuestas, la inicia va contribuye a dar visibilidad a los establecimientos participantes, acercarlos a nuevos públicos y reforzar el posicionamiento de Badajoz como desayuno gastronómico y turístico.

Redacción

Badajoz | (Publicado 09.10.2026 13:58)

Consulta los ganadores del Concurso Badajoz Capital del Desayuno 2026
Consulta los ganadores del Concurso Badajoz Capital del Desayuno 2026 | Onda Cero

El VII Concurso Badajoz, Capital del Desayuno reconoce a los mejores desayunos de la ciudad y entrega 18 premios y menciones en una edición que crece un 38 % y reúne a 62 establecimientos con 63 propuestas.

El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Badajoz a través de la concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico, ha contado con 62 establecimientos y 63 propuestas, frente a los 45 participantes de 2025, lo que supone un incremento del 37,8 %.

El concurso reconoce el trabajo diario de los profesionales de la hostelería y su capacidad para convertir el desayuno en una experiencia gastronómica con identidad propia, combinando tradición, innovación y productos de calidad.

Además de premiar las mejores propuestas, la inicia va contribuye a dar visibilidad a los establecimientos participantes, acercarlos a nuevos públicos y reforzar el posicionamiento de Badajoz como desayuno gastronómico y turístico.

El certamen ha contado con diferentes categorías y jurados:

Jurado técnico

• Primer premio: Centrowagen.

• Segundo premio: Media Caña.

• Tercer premio: Restaurante Lo Nuestro.

Jurado popular

• Primer premio: Casino de Badajoz.

• Segundo premio: La Rosa de Alfre.

• Tercer premio: Mana.

Jurado de la prensa

• Primer premio: EmeTé.

• Segundo premio: La Rosa de Alfre.

• Tercer premio: Casino de Badajoz.

Jurado saludable

• Primer premio: Casino de Badajoz.

• Segundo premio: Restaurante Lo Nuestro.

• Tercer premio: El Nuevo Bar.

Otros reconocimientos

• Premio Eurobec: Jara. Helados y Café.

• Mención especial de la concejalía: Daniel’s.

• Mención especial a la novedad del año: Gallo con Botas.

• Premio sostenible/KM 0: Can llana.

• Premio al mejor servicio: Café Bar Las Palmeras.

• Premio sin gluten: Centrowagen.

La campaña de difusión de esta edición ha contribuido a ampliar el alcance del concurso y de los establecimientos participantes. Según los datos recogidos en el informe de difusión, se han contabilizado 2.883.126 visualizaciones y accesos documentados a través de los distintos canales y acciones de promoción.

Los perfiles externos que han colaborado en la difusión han sumado 2.021.162 visualizaciones, mientras que los canales oficiales en redes sociales han registrado 561.029 impresiones y 838.824 visualizaciones. Por su parte, la web del concurso ha contabilizado 23.140 clics procedentes de Google durante el periodo analizado.

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