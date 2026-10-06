Autorizada la contratación de la asistencia a la dirección de las obras del Tramo II de la Ronda Sur de Badajoz

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del servicio de asistencia técnica de dirección, control y vigilancia de las obras 'Ronda Sur de Badajoz. Tramo II: EX-310 - EX-107', por un importe de más de 1,7 millones de euros.

El contrato, que se estructura en dos lotes, tiene una duración de 28 meses, ha explicado la Junta de Extremadura tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Además, la complejidad técnica de las obras proyectadas, la longitud del trazado -aproximadamente 4,6 kilómetros- y la existencia de diversas estructuras y elementos singulares hacen necesario disponer de un equipo especializado de apoyo a la Dirección de obra.

Éste permitirá garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas y temporales establecidos en el proyecto y en los pliegos, así como velar por la adecuada coordinación entre las distintas unidades de obra las empresas contratistas y la Administración.

El Servicio de Asistencia Técnica realizará labores de apoyo técnico, control y seguimiento, incluyendo la comprobación de materiales, la verificación de mediciones, la supervisión de replanteos y la elaboración de informes técnicos que respalden las decisiones de la Dirección de obra.

La tramitación anticipada del expediente de contratación se fundamente en la necesidad de disponer de los medios técnicos y humanos adecuados para garantizar la correcta dirección, control y seguimiento de las obras, cuya contratación se tramita de forma paralela y anticipada, dado que resulta "imprescindible" que el servicio de asistencia técnica esté disponible en el momento de inicio de las obras.