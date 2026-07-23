Unas 25.000 personas pasaron por la Alcazaba de Badajoz para disfrutar de Loquillo, Orozco y Morad y de la final del Mundial

La octava edición del Alcazaba Festival de Badajoz ha concluido con casi 25.000 personas que han pasado por los jardines de este monumento de origen árabe en un fin de semana de julio que ha aunado la música de Loquillo, Antonio Orozco y Morad con la final del Mundial de fútbol 2026.

Así, esta nueva edición se despide "consolidándose como uno de los grandes eventos musicales del verano en Extremadura", según indica en su balance la organización, que ha puesto el acento en que a lo largo del tercer fin de semana de julio unas 25.000 personas se han dado cita en dichos jardines para disfrutar de tres "majestuosas" noches marcadas por la diversidad musical, el impacto cultural y una afluencia masiva.

De este modo, se reafirma el carácter "único" del recinto monumental como escenario para la música en directo, junto al "broche de oro" en la tarde noche del domingo con la final del Mundial "que acaparó todas las energías de los 8.000 asistentes que llenaban el recinto incluso antes de comenzar el partido".

La edición arrancó con Loquillo, que "conquistó" la Alcazaba con un recital vibrante repleto de clásicos del rock español. Miles de asistentes llenaron el recinto en una noche que reafirmó la vigencia del artista y su capacidad para conectar con varias generaciones.

La segunda noche del festival ha estado protagonizada por un Antonio Orozco que "marcó el sold out de la edición". El artista catalán ofreció una velada cargada de emoción, conexión con el público y momentos "inolvidables", reafirmando su vínculo especial con Extremadura.

A su vez, el sábado Morad convirtió la fortificación en un epicentro de energía juvenil. Su directo, uno de los más esperados del verano, atrajo a miles de jóvenes extremeños que corearon éxitos como 'Sigue', 'SEYA' o 'Pelele', en una noche marcada por la intensidad y una "comunión total" entre artista y público.

En cuanto a la atención sanitaria, la organización destaca que el evento vuelve a ser ejemplo de convivencia y disfrute generacional y que el dispositivo sanitario de Cruz Roja desplegado durante las tres jornadas de música ha atendido 21 incidencias, todas ellas resueltas en el mismo recinto por el dispositivo y sin afectar al desarrollo del festival. Tan sólo se produjo la derivación de una joven con patologías cardíacas al Hospital Universitario el viernes durante el concierto de Orozco.

Por otro lado, 14 personas han utilizaron el servicio de desplazamiento para movilidad reducida y el posterior acompañamiento de los voluntarios de Fundación ONCE a la plataforma PMR, con lo que se refuerza el compromiso del festival con la accesibilidad y la inclusión.

Finalmente, la organización del Alcazaba Festival ha señalado que la edición de 2026 ha destacado por su diversidad artística, la respuesta del público y la capacidad del recinto histórico para acoger grandes producciones musicales sin perder su esencia. "Tres noches consecutivas de música, emoción y convivencia que sitúan a Badajoz en el mapa de los grandes festivales del país", concluye.