El furgón cargado con cocaína interceptado en Talavera la Real destapa una banda que operaba con Gran Bretaña

La Guardia Civil ha realizado una operación contra una importante organización delictiva de origen británico dedicada al tráfico internacional de cocaína cuyo origen se encuentra en la intercepción en Talavera la Real (Badajoz) de una furgoneta cargada con 423 kilos de esta sustancia a finales del pasado mes de agosto.

En concreto, se ha detenido a una persona y se han emitido cinco órdenes internacionales de detención contra otros miembros de esta organización asentada en la provincia de Málaga. Durante la operación 'Miscelanea' se ha intervenido en total una tonelada de cocaína.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, este grupo participaba en la recepción de abundantes cantidades de cocaína hasta la vivienda en la que residían en la Costa del Sol y que trasladaban a distintos puntos portuarios de España usando la metodología 'go fast' con vehículos de alta cilindrada y furgonetas de gran capacidad. Finalmente, la cocaína era enviada vía marítima hasta Gran Bretaña.

La investigación comienza al interceptar en Talavera La Real (Badajoz) una furgoneta que transportaba 17 bolsas de deporte con 423 kilogramos de cocaína. El conductor huyó, pero los investigadores pudieron determinar que este vehículo había iniciado su viaje desde Estepona (Málaga), por lo que reforzaron la vigilancia en torno a los inmuebles y los principales objetivos.

Días más tarde, mientras se realizaba el seguimiento de un vehículo sospechoso, en un polígono industrial de Baza (Granada), se interceptó una furgoneta en la que los agentes encuentran 326 kilogramos de cocaína ocultos en varias maletas y se detiene al conductor, de origen británico.

Tras esta nueva intervención, los agentes realizaron un registro en Estepona en el que se incautan de otros 265 kilogramos de cocaína, elementos de sellado y envase de la droga, un fusil, un subfusil, un arma corta semiautomática, gran cantidad de munición para las mismas y dinero en metálico.

Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, apoyados por guardias civiles de otras comandancias.

El detenido fue puesto a disposición del Juez titular de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona, plaza nº 1, quien decretó su ingreso en prisión de forma incondicional.

La investigación permitió averiguar que, tras la intervención producida en Baza (Granada), el resto de los integrantes de esta organización criminal lograron huir de España, por lo que se solicitó que el tribunal competente dictara cinco órdenes internacionales de detención contra los principales investigados.