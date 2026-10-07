Vithas Castellón refuerza su servicio de psicología perinatal con un nuevo programa para familias

Vithas Castellón reforzará su servicio de psicología perinatal, en funcionamiento desde 2022 y pionero en el ámbito hospitalario de la provincia, con un nuevo ciclo de Vithas Aula Salud de Atención Integral a la Salud Perinatal dirigido a las familias.

La iniciativa, que comenzará el próximo año, tiene como objetivo trabajar desde la prevención y el fortalecimiento emocional, ofreciendo herramientas para afrontar los procesos psicológicos y los cambios familiares relacionados con la reproducción, el embarazo, el parto y el posparto. El programa incluirá sesiones clínicas, coaching y grupos de apoyo.

El servicio de psicología perinatal está dirigido a personas que necesiten acompañamiento psicológico durante el embarazo, el parto o el posparto, así como ante los cambios emocionales asociados a la maternidad y la paternidad. Entre las situaciones que se abordan se encuentran la ansiedad relacionada con el parto, los miedos y preocupaciones durante el embarazo y las dificultades emocionales posteriores al nacimiento.

El programa presta una atención especial a las familias que afrontan la pérdida de un bebé durante la gestación o el parto. Desde su puesta en marcha, Vithas Castellón ha atendido a más de una veintena de familias en esta situación.

El acompañamiento comienza desde los primeros momentos y se adapta a las necesidades y decisiones de cada familia. El protocolo contempla la posibilidad de que los padres puedan despedirse de su bebé, así como la entrega de una caja de recuerdos con elementos como fotografías, huellas o la pulsera identificativa.

El servicio también dispone de atención de guardia para ofrecer apoyo ante situaciones como amenazas de aborto, riesgo de parto prematuro, abortos o muertes fetales.