El PP de Vila-real denuncia el retraso de las obras de la nueva Comisaría de la Policía Nacional

El Partido Popular de Vila-real ha denunciado el retraso que acumula el proyecto de construcción de la nueva Comisaría de la Policía Nacional en la ciudad y ha reclamado avances en una infraestructura que considera necesaria para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y la prestación del servicio.

El concejal y senador del PP, Jaume Llorens, ha criticado que haya finalizado otra legislatura sin que se hayan iniciado las obras de la nueva comisaría, pese a que el proyecto estaba contemplado inicialmente en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025.

Según los populares, la nueva comisaría debería haber estado finalizada antes de terminar 2025. Sin embargo, las obras todavía no han comenzado y el proyecto ha sido incorporado al nuevo plan de infraestructuras previsto para el periodo 2026-2030.

El PP considera que este cambio de planificación evidencia el retraso acumulado en una actuación que Vila-real lleva años reclamando. La formación también ha cuestionado la actuación del Gobierno municipal ante la demora del proyecto y ha señalado al alcalde, José Benlloch, por la falta de avances en la reclamación de esta infraestructura.

Los populares han advertido asimismo de las condiciones de las actuales dependencias de la Policía Nacional, que consideran obsoletas y con deficiencias que dificultan su adaptación a las necesidades actuales del servicio.

El proyecto de la nueva comisaría permanece así pendiente del inicio de las obras, mientras el PP reclama que se concrete el calendario de ejecución y se avance en la construcción de unas nuevas instalaciones para el Cuerpo Nacional de Policía en Vila-real.