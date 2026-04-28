Vila-real aprueba un presupuesto de 66,8 millones para 2026 con el foco en servicios públicos y reducción de deuda

El Ayuntamiento de Vila-real ha dado luz verde al presupuesto municipal para 2026, que asciende a 66.859.948 euros, lo que supone un incremento de 771.382 euros respecto al ejercicio anterior. Las cuentas han sido aprobadas con los votos favorables del PSPV-PSOE, Compromís y dos concejales no adscritos, consolidando, según el equipo de gobierno, un modelo centrado en la justicia social, la protección de la ciudadanía y el mantenimiento de los servicios públicos.

La concejala de Hacienda, Sabina Escrig, ha subrayado que el documento refleja el compromiso del consistorio con la sociedad, destacando el aumento en el capítulo de Personal, que representa el 38,53% del total. Por su parte, el gasto corriente y la prestación de servicios concentran el 45,62% del presupuesto, mientras que cerca de 3,8 millones se destinan al pago de deuda.

Uno de los elementos más relevantes es la reducción del endeudamiento municipal, que se situará en el 35,74% en 2026, frente al 78% de años anteriores. En este sentido, Escrig ha destacado que este año se abonará la última cuota de un préstamo de 20 millones de euros, cuya carga total ha ascendido a casi 29 millones, además de los más de 40 millones destinados a compromisos urbanísticos previos.

Durante el pleno, la vicealcaldesa Maria Fajardo ha defendido la necesidad de garantizar el pago a proveedores y reforzar los servicios públicos, con especial atención a ámbitos como la salubridad, los espacios naturales y los convenios con entidades sociales. En la misma línea, el alcalde José Benlloch ha incidido en la importancia de una gestión “prudente y responsable”, capaz de priorizar inversiones sin comprometer la estabilidad financiera.

El presupuesto de 2026, según el equipo de gobierno, combina contención económica con avances en políticas sociales, en un contexto marcado por la necesidad de seguir asumiendo cargas del pasado mientras se proyecta una ciudad más cohesionada y con mayores oportunidades para la ciudadanía.