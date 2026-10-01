Vila-real anuncia que suspende todas las actividades municipales a partir de las 14.00 horas ante la alerta roja

El Ayuntamiento de Vila-real suspende a partir de las 14.00 horas de hoy, 1 de octubre, todas las actividades educativas, culturales y deportivas, tanto al aire libre como en espacios interiores, ante la activación de la alerta roja por riesgo meteorológico.

La medida se adopta por prevención y se mantiene mientras permanece activa la alerta roja, cuya entrada en vigor está prevista a partir de las 18.00 horas, según la información trasladada a la ciudadanía a través del sistema ES-Alert.

Los vecinos y vecinas de Vila-real ya han recibido en sus teléfonos móviles el aviso del Es-Alert, en el que se informa de la situación y de las recomendaciones ante el episodio meteorológico.

Además, el CECOPAL, el organismo municipal encargado de coordinar la respuesta ante situaciones de emergencia, se reúne en la Comisaría de la Policía Local para realizar un seguimiento de la evolución de la situación y adoptar las medidas que sean necesarias.

Hasta las 14.00 horas, las actividades municipales se mantienen con normalidad, de acuerdo con la información disponible y las recomendaciones de las autoridades competentes.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para actuar con prudencia y tranquilidad y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles cambios en la situación.