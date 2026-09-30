Onda abre las puertas del nuevo Ágora con una jornada dedicada a Jaume I.

El Ayuntamiento de Onda ha culminado las obras de transformación del edificio del nuevo Ágora Onda, que abrirá sus puertas a la ciudadanía el próximo lunes 5 de octubre como un nuevo espacio municipal destinado a la formación, la cultura, la divulgación y el conocimiento.

Con motivo de su apertura, el Ayuntamiento ha organizado una jornada abierta que permitirá a los ondenses conocer las nuevas instalaciones. La programación tendrá como uno de sus principales protagonistas a Jaume I, ya que Onda acogerá ese mismo día una de las sesiones del Cicle de Jornades Jaume I, promovido por la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana con motivo del 750 aniversario de la muerte del monarca.

La sesión que se celebrará en Onda abordará desde diferentes perspectivas el papel de Jaume I en la configuración histórica, política y jurídica del territorio valenciano. El encuentro contará con la participación de la consellera de Justicia, Nuria Martínez, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, miembros de la corporación municipal y diferentes ponentes especializados.

La jornada del 5 de octubre servirá también para presentar a la ciudadanía el resultado de la transformación del edificio del Ágora Onda, una vez finalizadas las obras y acondicionado el inmueble para comenzar a acoger diferentes actividades.

Entre los nuevos recursos del edificio destaca el aula de la UNED en Onda, que celebrará ese mismo lunes una jornada de puertas abiertas. Los asistentes podrán conocer las instalaciones, al equipo responsable y recibir información sobre los estudios y servicios que ofrece la universidad.

El Ágora Onda comenzará su actividad combinando universidad, divulgación, historia y actividad institucional, con una programación orientada a convertir el nuevo equipamiento municipal en un espacio abierto a la formación, la cultura y el conocimiento.