Burriana lleva al pleno la propuesta para cancelar los más de cuatro millones de euros de deuda municipal

El Ayuntamiento de Burriana llevará al Pleno ordinario del próximo 1 de octubre una propuesta de modificación de crédito con la que pretende amortizar y cancelar la totalidad de la deuda municipal, que actualmente supera los cuatro millones de euros.

La iniciativa contempla destinar 4.011.000 euros a la cancelación de las obligaciones financieras pendientes, incluyendo los préstamos y los gastos financieros e intereses asociados. La propuesta cuenta con un informe favorable de los técnicos municipales y deberá recibir el respaldo de la mayoría de los grupos políticos para salir adelante.

La medida tiene como objetivo reforzar la estabilidad presupuestaria de las cuentas municipales y mejorar la situación financiera del consistorio. La eliminación de la deuda bancaria permitiría, además, incrementar la liquidez municipal y facilitar una gestión más eficiente de la tesorería, con la previsión de seguir reduciendo los plazos de pago a proveedores.

En caso de aprobarse la propuesta, Burriana pasaría a situarse entre los municipios de la provincia de Castellón con deuda cero. La localidad se convertiría, además, en una de las ciudades de mayor población de la provincia en alcanzar esta situación financiera, frente a otros municipios sin deuda bancaria que cuentan con una población considerablemente menor.

La operación se enmarca en la tendencia de reducción del endeudamiento de las entidades locales de la Comunitat Valenciana. Según el último balance publicado por el Ministerio de Hacienda, la deuda de los municipios de la región descendió de 1.155 a 1.020 millones de euros, en línea con los principios establecidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La propuesta será sometida a debate y votación en la sesión plenaria del 1 de octubre, donde los grupos municipales deberán pronunciarse sobre la modificación de crédito que permitiría al Ayuntamiento de Burriana cancelar íntegramente su deuda bancaria