Burriana adjudica por casi dos millones de euros las obras del nuevo Centro de Salud del Puerto.

El proyecto contempla un importe total de 1.974.893,76 euros. Entre las mejoras presentadas por la mercantil propuesta destacan una reducción de 60 días sobre el plazo previsto de ejecución de los trabajos, un compromiso de mantenimiento correctivo y preventivo durante los tres primeros años y un incremento de 12 meses adicionales en el plazo de garantía de la edificación.

La oferta adjudicataria incorpora importantes criterios de sostenibilidad ambiental, incluyendo el compromiso con el etiquetado ecológico de los materiales a emplear en la construcción y la implantación de nuevas tecnologías para el seguimiento de la obra. Tras este paso formal, se ha requerido a la mercantil la presentación de la documentación definitiva previa a la firma del contrato y el inicio de los trabajos.

Con esta adjudicación, el ejecutivo municipal atiende y prioriza una demanda histórica de la Asociación de Vecinos del Puerto, que reclamaba la restitución y mejora de los servicios sanitarios en el litoral desde el año 2020. El nuevo edificio evitará desplazamientos innecesarios al casco urbano, garantizando una atención más cercana y accesible para los usuarios de la zona marítima.

La puesta en funcionamiento de esta infraestructura incrementará la capacidad asistencial de la localidad, adaptándose al notable crecimiento demográfico que ha experimentado Burriana, la cual ha alcanzado recientemente los 41.000 habitantes. Asimismo, supondrá una reorganización del mapa sanitario local, ya que asumirá de forma directa a pacientes de Medicina de Familia y Pediatría que actualmente son derivados al Centro de Salud Integrado Burriana II.

El Nuevo Centro de Atención Primaria de Burriana-Puerto dispondrá de un Área de Medicina de Familia con tres consultas médicas, tres de enfermería y una consulta polifuncional para el servicio de trabajo social. Dispondrá, además, de un Área de Extracciones y Tratamientos, un Área de Pediatría con consultas específicas de especialista y enfermería, un Área de Recepción y un Área de Urgencias dotada de una consulta equipada para la atención de urgencias vitales.