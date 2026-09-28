El alumno de Fundación Flors Eric Ballester logra la Medalla a la Excelencia en WorldSkills

Eric Ballester Barreda ha obtenido la Medalla a la Excelencia en la modalidad de Instalaciones Eléctricas en la 48.ª edición de WorldSkills, celebrada en Shanghái del 22 al 27 de septiembre. El competidor español alcanzó una puntuación final de 704 puntos superando el umbral de 700 establecido para este reconocimiento.

La competición reunió a cerca de 1.400 participantes de más de 80 países. En su especialidad, Ballester se enfrentó a otros 35 competidores en una exigente prueba destinada a evaluar sus habilidades técnicas y su capacidad de trabajo bajo presión.

El representante español afrontó además el campeonato con problemas estomacales que le provocaron vómitos y dificultades para alimentarse durante las primeras jornadas. Esta situación redujo su rendimiento y le dejó únicamente 20 horas efectivas de montaje en cabina para completar la prueba y recuperar el tiempo perdido.

El reconocimiento internacional culmina una trayectoria marcada por la preparación y los buenos resultados, que comenzó con la medalla de oro autonómica en los CVSkills, donde obtuvo 92,90 puntos.

Su preparación ha contado con el trabajo del equipo técnico de la selección española, con Miguel Ángel Salguero como experto nacional, José Monteagudo como experto de la Comunitat Valenciana y José Moreno como tutor desde sus primeros pasos en Fundación Flors.

Tras su éxito en Shanghái, la próxima cita internacional prevista para Ballester será EuroSkills 2027, en Düsseldorf.