Vila-real abre el debate sobre las condiciones laborales del sector cultural en el FITCarrer

Vila-real se convertirá el próximo 1 de mayo en un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro del sector cultural con motivo de la XIII Jornada Profesional del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (FITCarrer), que celebra su 38ª edición del 1 al 3 de mayo.

El encuentro, que tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en el Teatro Tagoba, reunirá a artistas, gestores y profesionales de diferentes disciplinas con el objetivo de analizar los principales retos del ámbito cultural. En esta edición, la jornada pone el foco en una cuestión clave: las condiciones laborales y el reconocimiento de quienes trabajan en el sector.

La cita, que coincide además con el Día Internacional de los Trabajadores, contará con la presencia de Txema Urquijo, asesor del Ministerio de Cultura y figura clave en el desarrollo del Estatuto del Artista, quien actuará como interlocutor directo con los profesionales.

La jornada se completará con la intervención de especialistas como el músico y productor Vicent Colonques, la gestora cultural y artista visual Concha Ros y el productor escénico Nacho Vilar. La mesa estará moderada por Diana Bernal, presidenta de la Asociación Profesional Estatal de Artes de Calle (PATEA).