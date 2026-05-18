Sanidad prevé que el nuevo Centro de Salud de Vinaròs II entre en funcionamiento a principios de 2027.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, junto con la alcaldesa de Vinaròs, Mª Dolores Miralles, ha visitado las obras del nuevo Centro Sanitario Integrado (CSI) Vinaròs II, cuya entrada en funcionamiento está prevista para principios de 2027.

Durante la visita, el conseller destacó que las obras avanzan según lo previsto y subrayó que el nuevo centro permitirá responder a una demanda histórica de la población de Vinaròs, que desde 2017 reclamaba un aumento de los recursos asistenciales. La infraestructura, ubicada en el sector SUR 17 de la ciudad, cuenta con una inversión superior a los 8 millones de euros y una superficie de 1.950 metros cuadrados.

El nuevo CSI Vinaròs II dispondrá de servicios de Medicina de Familia, Pediatría, área de Extracciones y Tratamientos, Unidad de Fisioterapia con gimnasio y Punto de Atención Continuada, además de espacios administrativos y de descanso para los profesionales sanitarios.

Además de este proyecto, la Conselleria de Sanidad ha anunciado la ampliación de las consultas externas del hospital comarcal de Vinaròs, una actuación que contará con una inversión de 2,3 millones de euros. La ampliación permitirá incorporar 18 nuevas consultas destinadas principalmente a Oftalmología y Traumatología, mejorando tanto la capacidad asistencial como el confort de pacientes y profesionales.

Entre las nuevas instalaciones previstas se incluyen consultas especializadas, salas de yesos y curas, espacios para tratamientos oftalmológicos y una sala de Tomografía de Coherencia Óptica (OCT).

En materia de salud mental, la Generalitat también proyecta la construcción de un nuevo edificio junto al hospital de Vinaròs con una inversión superior a los 9 millones de euros. El futuro centro contará con 10 camas de hospitalización para pacientes de Salud Mental, consultas externas de Psiquiatría y Psicología, unidad de conductas adictivas, Unidad de Hospitalización Domiciliaria y un helipuerto en la cubierta.

Asimismo, el conseller destacó el refuerzo de personal en el área de salud mental, que desde septiembre de 2024 ha incrementado su plantilla en un 47 %, con la incorporación de nueve nuevos profesionales de distintas especialidades.

Por último, Sanidad trabaja en nuevas medidas incentivadoras para atraer y retener profesionales sanitarios en zonas de difícil cobertura como Vinaròs. En este sentido, el departamento de salud ha ofertado 94 vacantes para especialistas dentro del concurso de méritos, proceso al que se han presentado cerca de 1.500 candidaturas.