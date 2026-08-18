La playa de Benafelí de Almassora recibe la Q de Calidad Turística.

La playa de Benafelí de Almassora luce ya la bandera de la Q de Calidad Turística, un distintivo que acredita el cumplimiento de los estándares establecidos para garantizar la calidad en la gestión y los servicios de las playas.

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento de Almassora ha trabajado en la gestión y optimización de los servicios de la playa de Benafelí para adaptarlos a los requisitos establecidos en la norma ISO 13009, específica para la obtención de la Q de Calidad Turística en playas.

La certificación exige el cumplimiento de diferentes estándares relacionados con la seguridad y el salvamento, la limpieza, la accesibilidad y la información a los usuarios. También contempla aspectos como la comunicación actualizada sobre la calidad del agua y los horarios de los distintos servicios disponibles en el litoral.

La obtención de la Q de Calidad Turística se suma a los reconocimientos obtenidos este verano por las playas de Almassora. El municipio cuenta con dos banderas azules, una en la playa de Benafelí y, por primera vez, otra en Pla de la Torre.

Con esta nueva distinción, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por mejorar los servicios y las condiciones del litoral y por ofrecer espacios que cumplan con criterios de calidad, seguridad, limpieza y accesibilidad para vecinos y visitantes.