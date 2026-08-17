El Ayuntamiento de Onda atiende más de 85 solicitudes de afectados por el incendio de la Vall d’Uixó.

El Ayuntamiento de Onda ha atendido hasta la fecha más de 85 solicitudes a través de la oficina municipal habilitada específicamente para acompañar a los afectados por el incendio forestal de la Vall d’Uixó en la tramitación de las distintas líneas de ayudas activadas tras la emergencia.

Desde la puesta en marcha del servicio, el personal municipal ofrece atención individualizada a vecinos, empresas y titulares de explotaciones agrícolas afectados por el incendio, estudiando cada caso y prestando apoyo en la preparación y presentación de la documentación necesaria para acceder a las ayudas.

La oficina atiende a quienes hayan sufrido daños como consecuencia del incendio forestal, que afectó a parte de la Sierra de Espadán y alcanzó un total de 818 hectáreas del término municipal de Onda. También ofrece asesoramiento a empresarios y autónomos afectados por las restricciones derivadas del confinamiento durante la emergencia.

Cada solicitud se gestiona de manera personalizada, teniendo en cuenta las circunstancias y los daños sufridos en cada caso, así como las diferentes líneas de apoyo disponibles y los procedimientos y documentos requeridos por las distintas administraciones.

El Ayuntamiento de Onda mantiene abierto este servicio de asesoramiento y acompañamiento para los vecinos que se hayan visto afectados por el incendio. Las personas interesadas pueden solicitar cita previa de forma telemática a través de la web municipal.

De este modo, el consistorio mantiene activo el dispositivo de apoyo puesto en marcha tras la emergencia y refuerza la atención directa a los afectados durante todo el proceso de recuperación.