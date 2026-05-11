Onda destina 50.000 euros en ayudas para fomentar la contratación de desempleados del municipio

El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas económicas para impulsar la contratación de personas desempleadas empadronadas en el municipio.

La iniciativa, dotada inicialmente con 50.000 euros, permitirá subvencionar nuevas incorporaciones laborales realizadas por empresas, autónomos y entidades locales con ayudas de hasta 4.500 euros.

El programa contempla contratos formalizados entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026 y tiene como objetivo facilitar el acceso al empleo a colectivos con mayores dificultades de inserción, además de reforzar el tejido empresarial de la ciudad.

Las ayudas oscilarán entre 800 y 4.500 euros según el perfil contratado y la modalidad laboral. Las mayores cuantías se destinarán a contratos indefinidos de personas mayores de 50 años y personas con diversidad funcional. También se subvencionarán contratos temporales de al menos seis meses y jornadas parciales desde 20 horas semanales.

Además, la convocatoria incluye una bonificación adicional de 500 euros para desempleados de larga duración que no perciban prestación. Entre los colectivos prioritarios figuran jóvenes en busca de su primer empleo, personas en riesgo de exclusión social y mayores de 50 años.

Como novedad, las empresas podrán solicitar un anticipo del 50% de la ayuda concedida para facilitar la liquidez desde el inicio del proceso. Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica municipal hasta el 30 de septiembre de 2026.