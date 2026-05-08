VILA-REAL

Recepción institucional al Club Tritons por los excelentes resultados en el campeonato nacional de Natación adaptada

El Ayuntamiento de Vila-real ha ofrecido una recepción institucional al Club Tritones para reconocer los excelentes resultados conseguidos en el Campeonato de España de Natación organizado por la FEDDI y celebrado del 9 al 12 de abril a Vitoria-Gasteiz.

ondacero.es

Vila-real |

Recepción institucional al Club Tritons por los excelentes resultados en el campeonato nacional de Natación adaptada
Recepción institucional al Club Tritons por los excelentes resultados en el campeonato nacional de Natación adaptada | Ayuntamiento de Vila-real

Al acto han asistido el alcalde, José Benlloch; el regidor de Deportes, Xus Madrigal; la jefa del Servicio Municipal de Deportes, Eva Salvador, así como otros miembros de la corporación municipal.

El Club Tritones, entidad deportiva sin ánimo de lucro fundada en 2018 en Vila-real, cuenta actualmente con la participación activa de 85 deportistas y un equipo técnico integrado por 12 entrenadores y entrenadoras. El club desarrolla su actividad en el Centro de Tecnificación Deportiva y baza su modelo de trabajo en la inclusión, la socialización y la atención individualizada de cada deportista.

En el campeonato estatal, el club consiguió el título de Absoluto Masculino gracias a la actuación de los deportistas.

La recepción también ha contado con la presencia de los entrenadores Marta Galindo Vives i Martín Roig Tomás, responsables técnicos del equipo.

El Club Tritones destaca por la promoción del deporte adaptado y de la natación como herramienta educativa, terapéutica y de integración social, con una metodología que trabaja tanto los aspectos físicos como los psicológicos, afectivos y sociales, fomentando la autonomía personal y el bienestar integral de las personas participantes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer