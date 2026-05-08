Recepción institucional al Club Tritons por los excelentes resultados en el campeonato nacional de Natación adaptada

Al acto han asistido el alcalde, José Benlloch; el regidor de Deportes, Xus Madrigal; la jefa del Servicio Municipal de Deportes, Eva Salvador, así como otros miembros de la corporación municipal.

El Club Tritones, entidad deportiva sin ánimo de lucro fundada en 2018 en Vila-real, cuenta actualmente con la participación activa de 85 deportistas y un equipo técnico integrado por 12 entrenadores y entrenadoras. El club desarrolla su actividad en el Centro de Tecnificación Deportiva y baza su modelo de trabajo en la inclusión, la socialización y la atención individualizada de cada deportista.

En el campeonato estatal, el club consiguió el título de Absoluto Masculino gracias a la actuación de los deportistas.

La recepción también ha contado con la presencia de los entrenadores Marta Galindo Vives i Martín Roig Tomás, responsables técnicos del equipo.

El Club Tritones destaca por la promoción del deporte adaptado y de la natación como herramienta educativa, terapéutica y de integración social, con una metodología que trabaja tanto los aspectos físicos como los psicológicos, afectivos y sociales, fomentando la autonomía personal y el bienestar integral de las personas participantes.